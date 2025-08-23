پوتین و راز «ظرف مدفوع»

در اجلاس آلاسکا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با ظاهری سالم و سرحال در کنار دونالد ترامپ، دیده شد. این دیدار که تحت تدابیر امنیتی بسیار سخت‌گیرانه برگزار شد، به دلیل جزئیاتی عجیب و غریب جلب توجه کرد.

به گزارش تابناک؛ روزنامه دی اکسپرس آمریکا نوشت: محافظان پوتین یک «ظرف مخصوص مدفوع» با خود حمل کرده بودند تا تمام آثار بیولوژیکی رئیس‌جمهور روسیه را جمع‌آوری کرده و به کشور بازگردانند. هدف این اقدام، جلوگیری از دسترسی کشور‌های خارجی به اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی پوتین از طریق تجزیه و تحلیل مواد بیولوژیکی او بوده است.

اقدامی امنیتی برای اسرار سلامتی

این تدابیر امنیتی که از سال‌ها پیش اجرا می‌شوند، توسط سرویس حفاظت فدرال روسیه (FSO) مدیریت شده و حداقل به سال ۲۰۱۷، زمانی که پوتین به فرانسه سفر کرد، بازمی‌گردد. به گفته روزنامه‌نگاران تحقیقاتی، رژیس ژانته و میخائیل روبین، جمع‌آوری نمونه‌های بیولوژیکی پوتین در هر سفر خارجی به‌صورت نظام‌مند انجام می‌شود. این نمونه‌ها در ظروف مهر و موم شده قرار گرفته و با حمل‌ونقل محرمانه به روسیه بازگردانده می‌شوند.فاریدا روستامووا، روزنامه‌نگار روس، نیز تأیید کرده که در سال ۲۰۱۸، طی سفر پوتین به وین، او از یک توالت سیار شخصی استفاده کرده بود. این اقدامات امنیتی غیرمعمول، شایعات درباره وضعیت سلامتی پوتین ۷۲ ساله را بیش از پیش تقویت کرده است. در سال‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره ابتلای او به سرطان، پارکینسون یا مشکلات قلبی مطرح شده، اما کرملین هیچ‌گاه این شایعات را تأیید نکرده است.

شایعات: واقعیت یا گمانه‌زنی؟

ویدئو‌های متعددی از پوتین منتشر شده که او را با پا‌هایی لرزان، حرکات غیرارادی و تورم صورت نشان می‌دهند. این تصاویر باعث شده‌اند که تحلیلگران و رسانه‌ها درباره وضعیت واقعی سلامتی او پرس‌وجو کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان غربی تأکید کرده‌اند که شواهد قطعی مبنی بر بیماری‌های جدی پوتین وجود ندارد.به این گمانه‌زنی‌ها، تئوری‌های توطئه‌ای نیز اضافه شده است که ادعا می‌کنند کرملین از بدل‌هایی برای پوتین استفاده می‌کند. بر اساس تحقیقات مؤسسه ملی مطالعات دفاعی ژاپن که از نرم‌افزار‌های تشخیص چهره و صدا استفاده کرده، گفته می‌شود حداقل دو بدل برای جایگزینی پوتین در رویداد‌های عمومی آموزش دیده‌اند. تفاوت‌هایی در ویژگی‌های چهره، حرکات و حتی لحن صدا، این شایعات را تقویت کرده، اما هیچ مدرک رسمی برای تأیید این ادعا‌ها وجود ندارد.

اجلاس آلاسکا: پوتین در برابر ترامپ

با وجود این شایعات، پوتین در اجلاس آلاسکا ظاهری سالم و مستقل داشت و به نظر می‌رسید از نظر جسمانی کاملاً با دونالد ترامپ ۷۹ ساله، که بار‌ها از سلامت عالی خود تعریف کرده، هم‌تراز باشد. این دیدار، که تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به پوتین و اقدامات غیرمعمول تیم امنیتی او جلب کرد.

مدیریت تصویری پوتین

توجه مداوم به وضعیت جسمانی پوتین و مدیریت وسواس‌گونه تصویر او، بخشی کلیدی از استراتژی ارتباطی کرملین را نشان می‌دهد: حفظ افسانه یک رهبر قوی و شکست‌ناپذیر. شایعات درباره سلامتی او، زمینه‌ای حاصلخیز برای گمانه‌زنی‌ها، تبلیغات و اطلاعات جعلی فراهم کرده است. این اقدامات امنیتی عجیب، مانند استفاده از ظرف مخصوص برای جمع‌آوری آثار بیولوژیکی، نه تنها به شایعات دامن زده، بلکه نشان‌دهنده عمق حساسیت کرملین به حفظ اسرار مربوط به رئیس‌جمهور است.

این راز‌ها و اقدامات غیرمعمول، چه واقعیت داشته باشند و چه بخشی از پروپاگاندا باشند، همچنان توجه جهانیان را به خود جلب کرده و پوتین را در کانون بحث‌های بین‌المللی نگه می‌دارند.