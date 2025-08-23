فرونشست در برخی مناطق البرز به ۲۹ سانتیمتر رسیده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد جهانشاهی، با اشاره به موضوع فرونشست زمین در استان البرز گفت: فرونشست، آخرین مرحله از افت آبخوانهاست و زمانی رخ میدهد که آبخوان دیگر امکان احیا ندارد. استاندارد جهانی فرونشست سالانه حدود دو میلیمتر است، اما در البرز افت سالانه آبخوان متوسط به یک متر میرسد و در برخی نقاط ساوجبلاغ، کرج و فردیس میزان فرونشست به حدود ۲۹ سانتیمتر رسیده است.
وی این رقم را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و افزود: ادامه این روند میتواند زیرساختهای شهری را با خطر جدی روبهرو کند. از این رو، کاهش برداشت از آبخوانها، مدیریت تقاضا و مصرف و توجه به بازچرخانی آبهای خاکستری باید در دستور کار همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا بتوان از تشدید فرونشست جلوگیری کرد.
وی در ادامه به طرح آزادسازی و ساماندهی بستر رودخانههای استان اشاره و اعلام کرد: این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در حوزه حفاظت محیطزیست، کاهش خطرات ناشی از طغیان و سیلاب و همچنین توسعه فضاهای عمومی و گردشگری داشته است.
وی ادامه داد: پروژه «پارکرود» نمونهای از این اقدامات است که با تبدیل اراضی آزاد شده به تفرجگاه، در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
مدیر امور منابع آب شهرستان کرج افزود: عملیات آزادسازی از پل حامی در پایین دست رودخانه آغاز شده و تا پل بیلقان با عرض ۶۰ متر ادامه یافته است؛ در بالا دست نیز این عرض در محدودههای مختلف بین ۴۰ تا ۵۰ متر اجرا میشود.
وی در ادامه گفت: پیشبینی میشود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ تا زیر سد کرج ادامه یابد.
