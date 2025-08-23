En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوکراین: ایران برای تقویت پدافند هوایی از بلاروس کمک خواست

پیشتر اوکراین ادعا کرده بود که ایران پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیکی در اختیار روسیه قرار داده که در حملات به اوکراین استفاده شده‌اند، در حالی که بلاروس به کرملین اجازه داده است از قلمرو خود به عنوان یک منطقه تجمع برای عملیات‌هایش علیه اوکراین استفاده کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۴۴
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶ 23 August 2025
|
2695 بازدید
|
۴

نهاد اطلاعاتی اوکراین مدعی است ایران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی خود از بلاروس کمک خواسته است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اوکراین در ۲۲ اوت گزارشی ادعای منتشر کرد مبنی بر این که ایران علاقه‌مند است برای بازیابی سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک خود که در جریان درگیری اخیر با اسرائیل آسیب دیده‌اند، از بلاروس کمک دریافت کند.


جنگ بین ایران و اسرائیل در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) آغاز شد و دو طرف در ۲۴ ژوئن (۳ تیر) موافقت کردند آتش‌بس برقرار کنند. 

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) با رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در مینسک دیدار کرد.

در حالی که دستور کار رسمی بر تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری گسترده‌تر متمرکز بود، اطلاعات اوکراین ادعا می کند که پشت در‌های بسته، تهران همچنین به دنبال کمک بلاروس در زمینه پشتیبانی فنی-نظامی بود.

در این بیانیه ادعایی آمده است: «برخلاف روسیه، بلاروس کمتر در حوزه فنی-نظامی تحت فشار تحریم های غرب قرار گرفته است و می‌تواند به کانالی برای بازیابی توان دفاعی ایران تبدیل شود.»

هم تهران و هم مینسک، متحدان مسکو هستند. پیشتر اوکراین ادعا کرده بود که  ایران پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیکی در اختیار روسیه قرار داده که در حملات به اوکراین استفاده شده‌اند، در حالی که بلاروس به کرملین اجازه داده است از قلمرو خود به عنوان یک منطقه تجمع برای عملیات‌هایش علیه اوکراین استفاده کند.

طبق این گزارش، ایران همچنین به دنبال دریافت کمک برای حل کمبود شدید تجهیزات تولید برق و ماشین‌آلات کشاورزی است.

این گزارش اطلاعاتی مدعی است: «برای مینسک، این [همکاری]چشم‌انداز مشارکت در پروژه‌هایی را ارائه می‌دهد که فراتر از موضوعات رسمی است. ایران قصد دارد از بلاروس به عنوان کانال دیگری برای دسترسی به کالا‌های تحریم شده استفاده کند.»
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
اوکراین پدافند هوایی سامانه پدافند هوایی ایران
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از بسته حمایتی جدید آلمان برای زلنسکی
بلوف نتانیاهو دو ماه بیشتر دوام نیاورد
درگیری‌های لفظی مقامات صهیونیست درباره ریزپرنده‌ها
تمرین پدافند هوایی ایران برای مقابله با حمله آمریکا
روسیه ۷۳ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد!
عملکرد پدافند ایران در برابر حمله اسرائیل چگونه بود؟
کاهش شدید ترافیک پروازهای خارجی در آسمان ایران
گزارش الجزیره درباره سامانه پدافند هوایی ایران
احتمال مذاکره روسیه با ایران برای فروش تجهیزات پدافند هوایی
ارتش روسیه ۲ جنگنده اوکراینی را سرنگون کرد
آمریکا سامانه پدافندی C-RAM را در بغداد فعال کرد
غنیمت جنگی جمهوری آذربایجان در قره باغ چه بود؟
مسکو آماده ارائه اس- ۴۰۰ به ایران است
نیروی پدافند موفق به ساخت سامانه‌های نوین شد
اسرائیل باید نگران سامانه‌ جدید ‌«باور۳۷۳» ایران باشد
رونمایی از سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد
پدافند هوایی ایران در ۴۰سال تحریم
افتتاح‌سامانه پدافندهوایی پیشرفته سپاه
اخطار پدافند ارتش به چند جنگنده و پهپاد آمریکایی
آمادگی پدافندهوایی برای دفاع از تمامی کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
علی
|
Germany
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
2
6
پاسخ
به اوکراین چه ربطی داره روابط کشور ما . همه دنیا دارند به اوکراین و اسرائیل تسلیحات میدن . اما اخبار طوری منتشر میشه که اگر ایران به کشوری تسلیحات بفروشه یا بخره ، کار بدی کرده .
ایران کشوری مستقل است به هر کشوری بخواد تسلیحات میغروشه و از هر کشوری هم بخواد می‌خره . به کسی هم ربطی نداره مخصوصا اوکراینی که اصلا عددی نیست و عن قریب بین غرب و شرق تجزیه خواهد شد .
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
1
1
پاسخ
اوکراین اونقدر شرق و غرب دارند تو سرش می زنند که دیگه افتاده به هذیان گویی . بلاروس چند تا دونه اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ داره که عملا بدردمان نمی خورد و کسی هم دنبالشان نمی رود .
قره قوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
مترسک ترامپ عیاش هم برای ما ادعای آدمی می‌کنه خدایا نفرین خدا برای دشمنان خبیث داخلی و خارجی ایران عزیزمان
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
ما حاضریم وسایل جنگ جانی دوم رو هم الان ب قیمت F35 بخریم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YUm
tabnak.ir/005YUm