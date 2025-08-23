انتقاد شریعتی به تخلف در انتصابات جدید وزارت نفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مالک شریعی در رابطه با انتصابات جدید وزیر نفت گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت باید در سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی ادغام شود.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از ابتدای سال جاری حق فعالیت ندارد و با توجه به عدم تاسیس سازمان بهینه‌سازی تاکنون، انتصاب آقای قبادیان تخلف است.

وزیر نفت محسن پاک‌نژاد، بیست هفتم مرداد ماه طی حکمی برات قبادیان را به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای دوره جدید به مدت ۲ سال منصوب کرده است.