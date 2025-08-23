En
انتقاد شریعتی به تخلف در انتصابات جدید وزارت نفت

نماینده مجلس مالک شریعتی، از تخلف قانونی در انتصاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوی وزیر نفت خبر داد.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۲ 23 August 2025
انتقاد شریعتی به تخلف در انتصابات جدید وزارت نفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مالک شریعی در رابطه با انتصابات جدید وزیر نفت گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت باید در سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی ادغام شود.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از ابتدای سال جاری حق فعالیت ندارد و با توجه به عدم تاسیس سازمان بهینه‌سازی تاکنون، انتصاب آقای قبادیان تخلف است.

وزیر نفت محسن پاک‌نژاد، بیست هفتم مرداد ماه طی حکمی برات قبادیان را به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای دوره جدید به مدت ۲ سال منصوب کرده است.

