قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱ شهریور

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵ 23 August 2025
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: شنبه 1 شهریور

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 9,530,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 17,270,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 25,000,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 32,740,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 40,470,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 48,200,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 55,940,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 63,670,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 71,400,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 79,850,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 87,600,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 95,300,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 103,050,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 110,800,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 118,500,000

 

