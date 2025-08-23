قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی: شنبه 1 شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|9,530,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|17,270,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|25,000,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|32,740,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|40,470,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|48,200,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|55,940,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|63,670,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|71,400,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|79,850,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|87,600,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|95,300,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|103,050,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|110,800,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|118,500,000
