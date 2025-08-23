ادعای جدید ترامپ: اسرای اسرائیلی زنده نیستند!

این اظهارات واکنشهای شدیدی از سوی خانوادههای اسرا به دنبال داشت و آنها از دولت آمریکا و کابینه رژیم صهیونیستی خواستند اطلاعات دقیق و بهروزی درباره وضعیت این اسرا ارائه دهند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ترامپ در این کنفرانس خبری گفت: «حالا آنها ۲۰ نفر دارند، اما این ۲۰ نفر احتمالاً ۲۰ نفر نیستند چون چند نفر از آنها دیگر زنده نیستند.»
او توضیح بیشتری درباره منبع این ادعا یا شواهد آن ارائه نکرد و مدعی شد که دولت او «همه کار ممکن» را برای آزادی این اسرا انجام میدهد.
ترامپ در اظهاراتی همسو با نتانیاهو مدعی شد که آزادی این اسرا از طریق عملیات نظامی ممکن است در برخی موارد «ایمنتر از مذاکره» باشد.
او همچنین ادعا کرد که نقش مهمی در آزادی گروگانها در توافق آتشبس قبلی داشته و گفت: «من کسی هستم که همه گروگانها را آزاد کردم.»-
این اظهارات در حالی مطرح شده که رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای انجام یک عملیات نظامی بزرگ جهت اشغال شهر غزه است.
طبق گزارش شبکه کانال ۱۲ اسرائیل، این عملیات احتمالاً در اواسط سپتامبر ۲۰۲۵ (اواخر شهریور ۱۴۰۴) آغاز خواهد شد، پس از اینکه نیروهای ذخیره ارتش در ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) احضار شوند.
گزارش شده که حدود یک میلیون فلسطینی ساکن شهر غزه از روز یکشنبه باید این منطقه را تخلیه کنند.
