استعفای دسته جمعی وزرای هلند در اعتراض به نتانیاهو

وزرای وابسته به حزب «دهه اجتماعی جدید» در هلند از استعفای خود خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این اقدام آنها بر اعلام حمایت از استعفای وزیر خارجه این کشور به دنبال شکست خوردن تلاشهایش برای اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
کاسپار والد کامپ، وزیر امور خارجه هلند جمعه شب از سمت خود استعفا داد. این تصمیم پس از بروز جدل در نشست دولت درباره اعمال تحریمهای احتمالی علیه تل آویو اتخاذ شد.
والدکامپ در بیانیهای اعلام کرد: به این نتیجه رسیدهام که در جایگاهی نیستم که بتوانم اقدامات مهم و بیشتری را برای فشار بر اسرائیل اجرا کنم.
وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه از تمایل خود برای اعمال تدابیر تازه علیه تل آویو سخن گفته بود.
پیشتر نیز دولت هلند در ژوئیه گذشته ایتمار بنگویر و اسموتریچ، ۲ وزیر صهیونیست را «اشخاص نامطلوب» اعلام کرده بود.
همچنین هلند از جمله ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه در بیانیهای مشترک، تصویب طرحی بزرگ برای توسعه شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی را «غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بینالملل» دانست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.