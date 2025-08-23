En
استعفای دسته جمعی وزرای هلند در اعتراض به نتانیاهو

وزرای وابسته به یک حزب سیاسی در هلند حمایت خود را از وزیر خارجه این کشور در برابر رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۳ 23 August 2025
وزرای وابسته به حزب «دهه اجتماعی جدید» در هلند از استعفای خود خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این اقدام آنها بر اعلام حمایت از استعفای وزیر خارجه این کشور به دنبال شکست خوردن تلاش‌هایش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

کاسپار والد کامپ، وزیر امور خارجه هلند جمعه شب از سمت خود استعفا داد. این تصمیم پس از بروز جدل در نشست دولت درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تل آویو اتخاذ شد.

والدکامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که در جایگاهی نیستم که بتوانم اقدامات مهم و بیشتری را برای فشار بر اسرائیل اجرا کنم.

وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه از تمایل خود برای اعمال تدابیر تازه علیه تل آویو سخن گفته بود.

پیش‌تر نیز دولت هلند در ژوئیه گذشته ایتمار بن‌گویر و اسموتریچ، ۲ وزیر صهیونیست را «اشخاص نامطلوب» اعلام کرده بود.

همچنین هلند از جمله ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک، تصویب طرحی بزرگ برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی را «غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بین‌الملل» دانست.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
1
9
پاسخ
واقعا درود بر شرفتان که از برخی از حکام منطقه از جمله عربستان ، آزاده تر هستید . درود بر وزرای هلندی و وزیر امور خارجه شجاع هلند. آفرین. امیدوارم این سختی ها بالاخره جواب دهد. به جای آلمان ، قراردادهای بیشتری با هلند در زمینه های مورد علاقه مانند خودرو باید امضاء کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
2
1
پاسخ
چه ربطی دارد؟؟؟؟؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
احسنت بر این غیرت مندان هلندی ،درود بر شرف آنها
خدا ازشون راضی باشه،اون دنیاشون رو خریدن باریکلا
مرگ بر رژیم غاصب کودک کش و حامی جنایتکارش آمریکای ملعون
