ز در درآ و شبستان ما منور کن

هوای مجلس روحانیان معطر کن

اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان

بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

ستاره شب هجران نمی‌فشاند نور

به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

بگو به خازن جنت که خاک این مجلس

به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال

بیا و خرگه خورشید را منور کن

طمع به قند وصال تو حد ما نبود

حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده

بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن

پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان

ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

تعبیر فال حافظ ۱ شهریور ۱۴۰۴

خود را با انجام کارهای بیهوده مشغول مکن. با حرف دیگران از کارهای خود دست برندار. آرزوهای بلند و اهداف دست نیافتنی داری به موقعیت خود خوب بیندیش و آمال و آرزوهایت را تعدیل کن، زیرا تلاش در راه بلند پروازی های بیهوده تنها صرف بیهوده وقت و انرژی است.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- عشقی پر شور و احساسی در سر داری و انتظار دیدار وی را می کشی. میخواهی دری از عرفان ناب به روی تو گشوده گردد ولی اطرافیان شما را به تمسخر می گیرند. به ریشخند آنان توجه نکن زیرا آنان احساس ندارند. همان طوری که بلبل با کلاغ یکسان نمی باشد، پس به سوی عشق و عرفان گام بدار که در آینده از قدرت شما مبهوت خواهند شد.

۲- در این راه ناملایمات و سرزنش ها فراوان است اما شما نباید گوش دهید. بلکه مصممانه گام بردارید تا از مشایخ بزرگ و انسان های وارسته گیتی گردید. البته مطالعه و تحقیق باید سرلوحه کار شما باشد.

۳- این نیت مبارک است اما با صبر و شکیبایی توام با اراده و دقت عملی می گردد. حسودان در راهند و رقیبان در کمین. شما باید سخت مواظب باشید و بدون تردید قدم های استواری بردارید زیرا تا موفقیت راه چندانی نمی باشد. انسان های موفق همیشه از لحظه ها سود جسته اند.

۴- بزرگترین اجر بزرگان، زجر بزرگ است. روح های بزرگ غم های بزرگ دارند. مسافرت مهمی و ملاقاتی ارزنده در پیش دارید. تحولی بزرگ در خانواده شما رخ می دهد و اوضاع و احوال خانواده رونق بیشتری پیدا می کند. بر شما مبارک باد.