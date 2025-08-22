تصاویر خروج توده عظیم بخار را از قله دماوند

علی شادلو، کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی ایران، تصاویری از خروج توده عظیم بخار را از قله دماوند را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد. این فعال فرهنگی در توضیح این تصاویر نوشت: «آتشفشان دماوند اگر فعال نشده اما حتما شوخیش گرفته، نگرفته؟ شاید هزاران تلقی اسطورهای میشد از این اتفاق اقلیمی داشت. اما من خودم و شما را به سکوت و مشاهده دعوت میکنم.»
کارشناسان محیط زیست و زلزله شناسان، خروج گازها و بخار از قله دماوند را به عواملی چون، آب شدن یخچالهای طبیعی و یا وجود یک نقطه داغ زیر آتشفشان دماوند نسبت دادهاند. به گفته مهدی زارع، رئیس مرکز پیشبینی زلزله و استاد گروه زلزلهشناسی مهندسی پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، آخرین فوران دماوند به هفت هزار و ۳۰۰ سال قبل بازمیگردد و برخی پژوهشگاهها از فوران مهم و انفجار قله در اوایل آخرین عصر یخبندان حدود 24 هزار سال قبل خبر میدهند. به گفته این کارشناس «از نظر انفجار و فوران، کوه دماوند خاموش است اما با توجه به خروج گازها و بخارهای فومرولی از آن همچنین وجود چشمههای آب گرم به عنوان یک سامانه فعال شناخته میشود.» این تصاویر را میبینید.
