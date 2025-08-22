En
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
22 August 2025
نبض خبر

تصاویر حمله اف‌بی‌آی به خانه جان بولتن

ماموران اف‌بی‌آی صبح ساعت 7 صبح جمعه (به قوت آمریکا) به خانه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، یورش بردند. این عملیات به دستور «کاش پاتل»، مدیر اف‌بی‌آی در چارچوب یک تحقیق در حوزه امنیت ملی انجام شد. پاتل در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست… ماموران اف‌بی‌آی در حال انجام ماموریت‌اند.» گزارش‌ها حاکی است این پرونده به اسناد طبقه‌بندی‌شده مرتبط است؛ تحقیقاتی که چند سال پیش آغاز شده بود، اما دولت جو بایدن آن را به دلایل سیاسی متوقف کرد. مجموعه ویدیوها از این عملیات اف بی آی را می‌بینید.
