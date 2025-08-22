دفاع تمام قد مینو محرز از بازیکن بیمار پرسپولیس

به گزارش تابناک، برخی از کانال تلگرامی نوشتند که مینو محرز متخصص بیماری های عفونی درباره بیماری هپاتیت سرژ اوریه بازیکن تازه وارد تیم فوتبال پرسپولیس نوشت: گواهی می شود هپاتیت تحت درمان دارد. قابل سرایت به اطرافیان نیست و منعی بابت بازی فوتبال ندارد.

گفتنی است پس از اینکه مشخص شد سرژ اوریه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس مبتلا به هپاتیت است، پرونده پزشکی او برای رسیدگی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شد.

این کمیته نیز برای بررسی اولیه این پرونده کادر پزشکی تیم پرسپولیس، نماینده ایفمارک و نماینده سازمان لیگ را فراخواند تا اولین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شود.

طبق پیگیری‌ها، اولین جلسه کمیته انضباطی درباره این پرونده روز دوشنبه هفته آینده (۳ شهریورماه) در فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و در صورت اثبات تخلف کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس، احتمال محرومیت تیم پزشکی این باشگاه نیز وجود دارد.