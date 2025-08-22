En
این عوامل باعث ابتلای شما به دیسک کمر می‌شوند

فلوشیپ درد گفت: اضافه وزن و چاقی، نوع شغل، ژنتیک خانوادگی و مصرف دخانیات از عوامل موثری هستند که ریسک ابتلا به دیسک کمر را افزایش می‌دهند.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۰ 22 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد، محمدحسین دلشاد فلوشیب درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با این توضیح که یکی از رایج‌ترین درد‌ها در ناحیه کمر ابتلا به عارضه فتق یا دیسک کمر است، بیان داشت: ابتلا به عارضه دیسک کمر دارای علل گوناگونی است و زمانی رخ می‌دهد که بخش نرم داخلی دیسک بین مهره‌ای از جای خود بیرون بزند و روی اعصاب اطراف فشار وارد کند، این وضعیت می‌تواند منجر به درد زیاد، بی‌حسی یا ضعف در پا‌ها یا بازو‌ها شده و زندگی روزمره فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه احتمال ایجاد دیسک کمر در هر قسمت از ستون فقرات وجود دارد، گفت: گاهی برخی از افراد هیچ علائمی از فتق دیسک کمر را احساس نمی‌کنند و به همین جهت متوجه این بیماری نخواهند شد.

این فلوشیپ درد، علائم ابتلا به دیسک کمر را نیز برشمرد و توضیح داد: درد در پا یا بازو، بی‌حسی و سوزن سوزن شدن در قسمت عصب آسیب دیده، ضعف عضلانی و تشدید درد هنگام عطسه، سرفه یا نشستن طولانی از علائم و نشانه‌های ابتلا به دیسک کمر است که معمولا درد در یک طرف بدن احساس و شدت آن به محل قرارگیری دیسک و میزان فشار بر دیسک در هر فرد متغییر است. 

دلشاد افزود: درد ناشی از دیسک معمولا به صورت دردی عمیق، تیرکشنده یا سوزشی در ناحیه پایین کمر احساس می‌شود که می‌تواند به باسن، ران، پشت ساق یا حتی تا کف پا گسترش پیدا کند و ممکن است با نشستن طولانی مدت یا بلند کردن اجسام بدتر شود.

وی ادامه داد؛ اما در موارد پیشرفته‌تر، ممکن است فرد در راه رفتن، ایستادن یا خم شدن دچار مشکل شود. این درد معمولا با استراحت بهبود موقتی پیدا می‌کند؛ اما بدون درمان مناسب توسط متخصص درد، می‌تواند مزمن یا شدیدتر شود.

اظهار داشت: اضافه وزن و چاقی، نوع شغل، ژنتیک خانوادگی و مصرف دخانیات از عوامل موثری هستند که ریسک ابتلا به دیسک کمر را افزایش می‌دهند. 

این فلوشیپ درد همچنین در مورد راه‌های درمانی دیسک کمر، گفت: تغییر سبک زندگی، استراحت و کاهش فعالیت‌های سنگین، دارو درمانی، لیزر دیسک، فیزیوتراپی، تزریق اپیدورال و جراحی دیسک از راه‌های درمانی هستند که نسبت به وضعیت بیمار برای درمان در نظر گرفته خواهد شد.

 

