جان‌بخشی پس از مرگ؛ هدیه ماندگار پرستار به بیماران

اعضای بدن سمیرا جعفری، پرستار دلسوز بیمارستان سینا، که هفته گذشته، در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در همان بیمارستان اهدا شد و جان دوباره‌ای به پنج بیمار نیازمند بخشید.