En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۴۱۴۵
بازدید: ۱۴۳۱

جان‌بخشی پس از مرگ؛ هدیه ماندگار پرستار به بیماران

اعضای بدن سمیرا جعفری، پرستار دلسوز بیمارستان سینا، که هفته گذشته، در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در همان بیمارستان اهدا شد و جان دوباره‌ای به پنج بیمار نیازمند بخشید.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
اهدای عضو اهدای اعضای بدن عکس خبری جان‌بخشی پس از مرگ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.