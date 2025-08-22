En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفیر آلمان: سفارت باز است

من از تهران می‌روم ولی سفارت آلمان باز می‌ماند. بعد از یک وقفه کوتاه به خاطر مسائل جنگ ما برگشتیم. کنسولگری کار می‌کند اما تعداد کارمندان آنجا بسیار کم است و ما قادر نیستیم که در حال حاضر مانند قبل ویزا صادر کنیم و تعداد ویزاها کم‌تر می‌شود و من از این بابت معذرت می‌خواهم ولی در حال حاضر وضعیت این‌گونه است.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۴۳
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰ 22 August 2025
|
1306 بازدید

سفیر آلمان: سفارت باز است

سفیر آلمان در تهران گفت: مدت ماموریت من در تهران به دلایل شخصی کوتاه بود و من تهران را ترک می‌کنم اما سفارت آلمان در تهران باز است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مارکوس پوتسل» سفیر آلمان در تهران در ویدیویی با اشاره به اینکه «به دلایل شخصی» زودتر از پایان مدت ماموریتش تهران را ترک می‌کند، خطاب به شهروندان ایرانی به زبان فارسی گفت: متاسفانه مدت ماموریت من به دلایل شخصی در تهران کوتاه بود و بعد از یک سال تهران را ترک می‌کنم. در این یک سال تحولات زیاد بود و من این تحولات را دیدم. 

وی همچنین گفت: من از تهران می‌روم ولی سفارت آلمان باز می‌ماند. بعد از یک وقفه کوتاه به خاطر مسائل جنگ ما برگشتیم. کنسولگری کار می‌کند اما تعداد کارمندان آنجا بسیار کم است و ما قادر نیستیم که در حال حاضر مانند قبل ویزا صادر کنیم و تعداد ویزاها کم‌تر می‌شود و من از این بابت معذرت می‌خواهم ولی در حال حاضر وضعیت این‌گونه است.

 

وی در پایان برای مردم ایران آرزوی سلامتی کرد.

 

 
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YT9
tabnak.ir/005YT9