سفیر آلمان: سفارت باز است

سفیر آلمان در تهران گفت: مدت ماموریت من در تهران به دلایل شخصی کوتاه بود و من تهران را ترک میکنم اما سفارت آلمان در تهران باز است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مارکوس پوتسل» سفیر آلمان در تهران در ویدیویی با اشاره به اینکه «به دلایل شخصی» زودتر از پایان مدت ماموریتش تهران را ترک میکند، خطاب به شهروندان ایرانی به زبان فارسی گفت: متاسفانه مدت ماموریت من به دلایل شخصی در تهران کوتاه بود و بعد از یک سال تهران را ترک میکنم. در این یک سال تحولات زیاد بود و من این تحولات را دیدم.
وی همچنین گفت: من از تهران میروم ولی سفارت آلمان باز میماند. بعد از یک وقفه کوتاه به خاطر مسائل جنگ ما برگشتیم. کنسولگری کار میکند اما تعداد کارمندان آنجا بسیار کم است و ما قادر نیستیم که در حال حاضر مانند قبل ویزا صادر کنیم و تعداد ویزاها کمتر میشود و من از این بابت معذرت میخواهم ولی در حال حاضر وضعیت اینگونه است.
وی در پایان برای مردم ایران آرزوی سلامتی کرد.
