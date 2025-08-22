قدمهای عاشقانه زائران پیاده به سوی مشهد مقدس
همزمان با ایام شهادت امام هشتم(ع)، هزاران زائر رضوی مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی میکنند تا در روزهای سوگواری، خود را به حرم مطهر رضوی رسانده و در عزای امام مهربانیها شریک شوند.
