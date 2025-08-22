En
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو

۱۰ برنده برجسته جایزه نوبل اقتصاد، به همراه بیش از ۱۰ چهره آکادمیک برجسته از ایالات متحده و اروپا، هشدار دادند که سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه نشان‌دهنده فاجعه انسانی و اقتصادی است و آنها از کابینه بنیامین نتانیاهو خواستند که فوراً این جنگ را متوقف کند.
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۱۰ برنده برجسته جایزه نوبل اقتصاد، به همراه بیش از ۱۰ چهره آکادمیک برجسته از ایالات متحده و اروپا، هشدار دادند که سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه نشان‌دهنده فاجعه انسانی و اقتصادی است و آنها از کابینه بنیامین نتانیاهو خواستند که فوراً این جنگ را متوقف کند.این اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده گفتند که جلوگیری از ورود غذا و دارو و محدود کردن تردد غیرنظامیان، قحطی را تشدید کرده و میلیون‌ها فلسطینی را در معرض خطر قرار می‌دهد. 

در میان ۲۳ امضاکننده این نامه که در ابتدا خطاب به دفتر نتانیاهو ارسال شده بود، می‌توان به دارون عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ و استاد موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه کلمبیا، جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ و استر دوفلو، استاد موسسه فناوری ماساچوست و مدرسه اقتصاد پاریس و برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ اشاره کرد. 

امضاکنندگان این نامه که توسط روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، بر رد طرح اسرائیل برای ایجاد به اصطلاح «شهرهای بشردوستانه» یا اردوگاه‌های محدود برای ساکنان غزه تأکید کردند و آن را مغایر با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانستند. آنها در نامه خود نوشتند: «ما به عنوان انسان، اقتصاددان و دانشمند، خواستار توقف فوری هر سیاستی هستیم که قحطی گسترده را تشدید می‌کند.»  آنها همچنین از مقامات اسرائیلی خواستند که کریدورهای کمک‌رسانی نامحدود را بازگشایی کنند، تعهد آشکار خود را به قوانین بین‌المللی اعلام کنند و به سمت آتش‌بس و آزادی زندانیان حرکت کنند.

 این نامه این اقدامات را نه تنها پاسخی به بحران انسانی در نوار غزه، بلکه پیش‌نیازی برای محافظت از اقتصاد اسرائیل در برابر «عواقب وخیمی که می‌تواند برای دهه‌ها ادامه داشته باشد» دانست. این اقتصاددانان گفتند: «مردم غزه اولین کسانی خواهند بود که از این سیاست‌ها آسیب می‌بینند، اما اسرائیلی‌ها نیز بهای آن را خواهند پرداخت، زیرا پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد.» آنها افزودند: «با توجه به شواهد فزاینده گرسنگی گسترده و نقض حقوق بشر، دولت‌های اروپایی ممکن است به اعمال تحریم‌های هدفمندی متوسل شوند که به شدت به علم، تجارت و بازار کار آسیب می‌رساند و نشانه‌هایی از این امر در حال ظهور است.»

در حوزه مالی، اقتصاددانان خاطرنشان کردند که «آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری ممکن است به کاهش رتبه بدهی‌های دولتی اسرائیل ادامه دهند که این امر هزینه‌های استقراض را در زمانی که این رژیم با بار مالی عظیمی برای بازسازی و افزایش هزینه‌های دفاعی روبرو است، افزایش می‌دهد.» آنها تصریح کردند که سه آژانس رتبه‌بندی اصلی پیش از این رتبه اسرائیل را تا سال 2024 کاهش داده‌اند. آنها همچنین در مورد خطر مهاجرت کارگران ماهر، به ویژه در بخش فناوری، «که تقریباً 20٪ از تولید ناخالص داخلی و یک سوم از درآمدهای مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد»، هشدار دادند که می‌تواند اسرائیل را از موتور اصلی رشد اقتصادی خود محروم کند. جنگ اسرائیل علیه نوار غزه خسارات قابل توجهی به چندین بخش حیاتی در اراضی اشغالی، از جمله گردشگری، ساخت و ساز و کشاورزی، وارد کرده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اشغالگر اسرائیل - با حمایت آمریکا - جنگی ویرانگر علیه جمعیت نوار غزه به راه انداخته است که تاکنون منجر به شهادت بیش از ۶۲۰۰۰ فلسطینی، زخمی شدن بیش از ۱۵۶۰۰۰ نفر و آوارگی تقریباً کل جمعیت نوار غزه شده است، در حالی که ویرانی‌های ناشی از این جنگ از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

