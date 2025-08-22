امام جمعه رفسنجان از مردم خداحافظی کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین ؛ حجتالاسلام اصغر عسکری امامجمعه رفسنجان در حین بیان خطبه های امروز نماز جمعه این شهر، پس از شش سال خدمت در این شهر، صمن استعفا از مردم و مسوولان این شهر خداحافظی کرد.
وی گفت : به دنبال استعفای بنده در بهار گذشته و اینکه قول دادم تا انتخابات ریاستجمهوری در خدمت مردم باشم اما با حادثه تلخی که برای شهید خدمت پیش آمد، انتخابات ریاستجمهوری جلو افتاد و طبق قانون خرداد ۱۴۰۴ بایستی انتخابات برگزار میشد.
حجتالاسلام عسکری افزود : سپس جنگ ۱۲ روزه موجب شد صبر کنیم و اکنون باید عرصه را برای خدمت دیگران فراهم کنیم.
وی اعلام کرد: بنده همواره سرباز انقلاب بوده، هستم و خواهم بود و هرجا مصلحت باشد در سنگرهای مختلف در خدمت اسلام، انقلاب، نظام و رهبری هستم.
امام جمعه رفسنجان گفت : بنده از سال ۶۴ تا کنون بهعنوان امامجمعه هستم و رفسنجان ششمین شهر خدمت بنده است.
وی افزود : احکام ائمه جمعه سهساله و تمدید آن یک دوره است که ۶ساله میشود که بیشتر هم شده و بنده لازم میدانم از نماینده ولیفقیه در استان که حرمت نگهداری کردند تشکر کنم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.