برگزاری دیدار مهم نمایندگان ایران با مقامات آژانس

در این دیدار شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تبیین شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۲ 22 August 2025
برگزاری دیدار مهم نمایندگان ایران با مقامات آژانس

 
به گزارش تابناک به نقل از سینرژِی، دیدار مهم نمایندگان ایران با معاون آژانس در وین برگزار شد. 
 
در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران، دو نفر به نمایندگی از جمهوری اسلامی امروز با معاون گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کردند.
 
در این دیدار در خصوص چگونگی ادامه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر شد .
 
در این دیدار شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تبیین شد.
 
امروز همزمان با این دیدار، مذاکره تلفنی وزیر امورخارجه با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص همکاری ایران و اروپا در موضوع هسته‌ای انجام شد که اخبار آن متعاقبا ارسال می شود .
 
