کد خبر: ۱۳۲۴۱۱۵
بازدید: ۱۲۰۰

حضور نیروهای فرانسوی در لبنان

آمریکا خواستار پایان ماموریت یونیفل در لبنان است درحالی که فرانسه به دنبال تمدید آن رفته آمریکا مخالفت می‌کند و نکته جالب این است که وزارت خارجه لبنان در قبال این پرونده بی‌تفاوت است و دستورکاری به دیپلمات‌هایش در نیویورک نداده است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
