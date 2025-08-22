حضور نیروهای فرانسوی در لبنان

آمریکا خواستار پایان ماموریت یونیفل در لبنان است درحالی که فرانسه به دنبال تمدید آن رفته آمریکا مخالفت می‌کند و نکته جالب این است که وزارت خارجه لبنان در قبال این پرونده بی‌تفاوت است و دستورکاری به دیپلمات‌هایش در نیویورک نداده است.