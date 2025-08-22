تصادف و واژگونی خودرو دو مقام ورزشی

خودرو رئیس کمیته داوران و رئیس دپارتمان داوری خوزستان که در حال شرکت در کلاس داوری بودند، واژگون شد.

به گزارش تابناک، صبح امروز جمعه ۳۱ مرداد خودرو حامل مرداس جابری رئیس و پیام نصیری رئیس رپارتمان داوران هیأت فوتبال خوزستان، در مسیر رامشیر ـ ماهشهر و در حالی که راهی هندیجان برای شرکت در کلاس داوری فوتبال بودند، دچار واژگونی شد.

جابری در خصوص این حادثه گفت: یک خودروی وانت با سرعت زیاد از روبه‌رو به سمت خودروی ما حرکت کرده و موجب واژگونی خودروی‌مان شد.

او افزود: متأسفانه راننده وانت علی‌رغم مشاهده حادثه، بدون توقف از محل فاصله گرفت و فرار کرد. خوشبختانه حال عمومی بنده و آقای نصیری خوب است و تنها خودروی‌مان آسیب دیده است.