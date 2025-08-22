En
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
22 August 2025
نبض خبر

پوتین با سخنان به دنبال احیای شوروی است؟

ولادیمیر ‌پوتین در یک مصاحبه با الیور استون ضمن انتقاد از سیاست‌های تغییر میخائیل گورپاچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفت: «شایستگی او این است که او (گورباچف) نیاز به تغییر را احساس کرد، درست است، و سعی کرد خود سیستم را تغییر دهد، اما مشکل این بود که خود سیستم (گورباچف) اساسا ناکارآمد بود. اینکه چگونه ممکن بود وضعیت کشور را تغییر داد. نظام را تغییر داد، اما بتوان کشور را حفظ کرد؟ این نکته ای بود که آنها نفهمیدند و در نهایت کشور (اتحاد جماهیر شوروی) را به فروپاشی کشاندند.» موضعی که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه از از هم پاشیدن شوروی ناراحت است و برخی تحرکات سال‌های اخیرش را در راستای احیای شوروی قلمداد کرده‌اند. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ولادیمیر پوتین میخائیل گورباچف ویدیو شوروی فیلم فروپاشی
