تاکسی اینترنتی بابک زنجانی مجوز قانونی دارد؟

دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی می گوید تاکنون بابک زنجانی برای راه اندازی تاکسی اینترنتی مراجعه ای به این اتحادیه برای دریافت مجوز نداشته است.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰ 22 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، «بابک زنجانی ۳۰۰ تاکسی برقی شرکت دات‌وان را روانه خیابان‌ها کرده است.» این خبری بود که طی روزهای اخیر در فضای رسانه ای و مجازی منتشر شد. شنیده ها حاکی از آن است که بابک زنجانی قرار است با تاکسی های برقی، به جمع تاکسی های اینترنتی فعال در کشور بپیوندد، آنهم در شرایطی که نوع ورود بابک زنجانی به فعالیت های اقتصادی همچنان محل ابهام است. خاصه آنکه بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود بابک زنجانی مجوزی برای فعالیت ندارد و هنوز بدهی‌هایش را به طور کامل تسویه نکرده است.

براساس اطلاعاتی که شخص بابک زنجانی منتشر کرده بود، «دات‌وان با بهره‌گیری از ۴۵۰۰۰ دستگاه تاکسی BZ3X و چانگان , ناوگان حمل‌ونقل هوشمند خود را در استان‌های سراسر کشور برای خدمات نوین و متفاوت به تسخیر در خواهد آورد. کرج اصفهان و تهران شروع کار ما خواهد بود….»

اما سوال این است که آیا ورود زنجانی به فعالیت در عرصه تاکسی های اینترنتی با کسب مجوز صورت گرفته است؟ آیا در این زمینه تاکنون اقدامی کرده است یا نه؟

تاکسی اینترنتی بابک زنجانی باید مجوز بگیرد

در این باره، صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: تاکسی اینترنتی بابک زنجانی هم باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرد و من ندیده ام تاکنون اقدامی انجام دهد و درخواستی به اتحادیه ارسال کنند.

او در این باره که آیا شروع فعالیت تاکسی اینترنتی بابک زنجانی باید بعد از دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد؟ گفت: فعالیت تاکسی های اینترنتی ضوابط و الزاماتی دارد که باید از کانال اتحادیه عبور کند. این تاکسی ها برای اتصال به برخی سامانه ها نیز باید از اتحادیه مجوز بگیرند. بنابراین اینطور نیست که بدون دریافت مجوز از اتحادیه کار را شروع کنند.

دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی ادامه داد: صلاحیت رانندگان تاکسی های اینترنتی باید به تایید اماکن برسد که همین مرحله هم باید از کانال اتحادیه عبور کند. بنابراین، من هم در همین شنیده ام که قرار است بابک زنجانی تاکسی اینترنتی راه اندازی کند و تاکنون مراجعه ای به اتحادیه نداشته است.

کدام نهاد بالاتر از اماکن است که می توانند به رانندگان صلاحیت بدهد؟

اما ازسوی دیگر در چند روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کرده بود قرار است برای امنیت بیشتر مسافران، نوع مجوز گرفتن تاکسی های اینترنتی تغییر کند.

در این باره نیز صادق محمدی گفت: الان تایید صلاحیت رانندگان از طریق اماکن صورت می گیرد، اینکه بخواهیم این مرحله را تغییر دهیم، سوالی را به ذهن متبادر می کند. قرار است کدام نهاد بالاتر از اماکن، احراز صلاحیت رانندگان را انجام دهد؟ مگر از اماکن نهاد بالاتری داریم که من نمی شناسم؟

دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: تا تاییدیه اماکن نباشد، هیچ راننده ای نمی تواند شروع به فعالیت کند که هماهنگی با اماکن هم فقط از کانال اتحادیه می گذرد. 

محمدی ادامه داد: تایید صلاحیت رانندگان تاکسی های اینترنتی از طریق اماکن، مرحله ای است که به طور اتوماتیک از طریق اتحادیه انجام می شود. شاید ایشان می گوید احراز صلاحیت اماکن سطح پایین تری دارد؛ ایشان کدام نهاد را می گویند که سطح بالاتر از اماکن باشد؟ بگویند و ببرند همان جا انجام دهند.

