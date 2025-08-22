سازمان ملل بالاخره در غزه «قحطی» اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنا به اعلام کمیته بینالمللی حفاظت از محیط زیست سازمان ملل، قحطی رسماً در استان غزه اعلام شده و پیشبینی میشود تا پایان سپتامبر به استانهای دیر البلح و خان یونس در نوار غزه گسترش یابد.
این سازمان که از سال ۲۰۰۴ تنها چهار بار قحطی را در جهان اعلام کرده، اکنون بر اساس دادههای جدید، شهر غزه را که حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، در وضعیت قحطی قرار داده است.
درحالی که معیارهای رسمی برای اعلام رسمی قحطی در غزه مبرهن و آشکار بود سازمان ملل ماهها از اعلام قحطی در این باریکه محاصره شده طفره میرفت.
بر اساس طبقهبندی «IPC» که نهادهایی همچون سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) آن را بهکار میبرند، سه معیار برای اعلام رسمی قحطی وجود دارد:
• بیش از ۲۰٪ خانوارها با کمبود شدید غذا مواجه باشند؛
• سوءتغذیه حاد کودکان از ۳۰٪ فراتر رود؛
• مرگومیر روزانه بیش از ۲ نفر در هر ۱۰هزار نفر باشد.
کارشناسان میگویند شواهد موجود نشان میدهد این معیارها کاملاً محقق شدهاند.
مقامهای رسمی سازمان ملل میگویند دلیل عدم اعلام رسمی، نبود دادههای میدانی کافی است؛ چرا که اسرائیل مانع ورود تحلیلگران، خبرنگاران و برخی کارکنان نهادهای بشردوستانه به نوار غزه شده است. با این حال، منتقدان معتقدند که در شرایطی که تصاویر و گزارشهای موثق از منابع موجود حکایت از قحطی دارد، تکیه بر الزامات فنی بهانهای برای مماشات سیاسی است.
این انتقادها در فضایی مطرح میشود که آمریکا، متحد اصلی اسرائیل، از طریق ابزارهای سیاسی و اقتصادی فشار فزایندهای بر نهادهای بینالمللی وارد کرده است.
دولت آمریکا پیشتر گزارشگران ویژهای مانند فرانچسکا آلبانیزه و حتی دادستان دیوان کیفری بینالمللی، کریم خان، را تهدید و تحریم کرده است.
برخی ناظران میگویند همین فضای سیاسی مانع از تصمیمگیری مستقل مدیران ارشد سازمان ملل از جمله دبیرکل آنتونیو گوترش شده بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.