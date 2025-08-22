به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «الهام علیاف» رئیس جمهور آذربایجان در بازدید از منطقه «کلبیجر» گفت: «نیروهای مسلح ما هر دقیقه و هر روز از منافع و امنیت کشور محافظت میکنند. ما منابع تهدید احتمالی را رصد میکنیم و به رصد آنها ادامه خواهیم داد.»
وی ادامه داد جمهوری آذربایجان از زمان جنگ دوم قرهباغ در سال ۲۰۲۰، قابلیتهای نظامی خود را گسترش داده و تعداد نیروهای ویژه را هزاران نفر افزایش داده و واحدهای کماندویی جدیدی ایجاد کرده است.
علیاف افزود پهپادهای مدرن، سامانههای توپخانهای و جنگندههای کاملا ارتقا یافته به ذخایر تجهیزات نظامی اضافه شدهاند و همچنین قراردادهایی برای جنگندههای جدید نیز امضا شده است.
رئیس جمهور آذربایجان خاطرنشان کرد: «ما باید برای جنگ آماده باشیم چون وضعیت تحولات جهانی پیشبینی اینکه چه اتفاقی فردا میافتد را غیرممکن کرده است. اگر کسی فکر تحریک علیه جمهوری آذربایجان را در سر بپروراند، دوباره پشیمان خواهد شد. از این پس، ما به عنوان یک ملت پیروز و یک کشور پیروز زندگی خواهیم کرد.»
علیاف همچنین بر پیشرفت در زمینه اتصال منطقهای تاکید کرد و گفت یکی از کریدورهای حمل و نقل از ارمنستان عبور خواهد کرد و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل میکند.
وی افزود: «موضع ما همیشه به عنوان مبنای تدوین پیمان صلح با ارمنستان در نظر گرفته شده است. ارمنستان قبلا این تعهد را پذیرفته است و امیدوارم در سالهای آینده بتوانیم با قطار و ماشین از بخش اصلی جمهوری آذربایجان به نخجوان سفر کنیم.»
رئیس جمهور آذربایجان ادامه داد این مسیر نه تنها سرزمینهای جمهوری آذربایجان را به هم متصل میکند، بلکه به عنوان یک کریدور حمل و نقل بینالمللی نیز عمل خواهد کرد. ساخت راهآهن به «زنگیلان» با موفقیت ادامه دارد و احتمالا سال آینده تکمیل خواهد شد.
