En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸

این‌نوحه مربوط به سال ۱۳۷۸ در حسینیه مرحوم پنبه‌چی است که توسط حاج محمود کریمی خوانده شده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۷۱
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰ 22 August 2025
|
381 بازدید

نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸

به گزارش خبرنگار تابناک، روزهایی بود که مخاطبان هیات مکتب‌الزهرا (س) در حسینیه پنبه‌چی با مرثیه‌خوانی حاج‌محمدرضا طاهری با سبک و حال و هواهای سال‌های جنگ و دفاع مقدس گریه می‌کردند و سینه می‌زدند. این‌میان گاهی حاج‌محمود کریمی به‌عنوان دوست و رفیق طاهری نیز به پنبه‌چی می‌آمد و یا میانداری می‌کرد یا شعر و نوحه‌ای می‌خواند. این‌اتفاق در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ می‌افتاد.

یکی از نوحه‌هایی که کریمی به همین‌ترتیب در پنبه‌چی خواند، مربوط به ماه صفر ۱۳۷۸ و شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. کریمی در این‌نوحه که با سبک واحد خوانده شده، یکی از اشعار معروف هیاتی‌ها درباره امام حسن (ع) را خواند که هم به‌صورت شعر و مدح و هم به‌صورت نوحه و سینه‌زنی و حتی در مجالس مولودی و جشن خوانده شده و می‌شود. 

پیش از این مطالب زیر در پرونده «نوحه‌های قدیمی» منتشر شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

***

در ادامه نوحه قدیمی «ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو» را برای امام حسن مجتبی (ع) می‌شنویم:

تعداد بازدید : 56
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
نوحه نوحه خوان محمود کریمی محمدرضا طاهری امام حسن مجتبی عزاداری صفر ۲۸ صفر 28 صفر ماه صفر مداح اهل بیت
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیامبر اکرم: دیده‌بانی هستم که دشمن را می‌بیند و قوم خود را از خطر آگاه می‌کند/فرزندانتان را زیاد ببوسید!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YRz
tabnak.ir/005YRz