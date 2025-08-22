به گزارش خبرنگار تابناک، روزهایی بود که مخاطبان هیات مکتب‌الزهرا (س) در حسینیه پنبه‌چی با مرثیه‌خوانی حاج‌محمدرضا طاهری با سبک و حال و هواهای سال‌های جنگ و دفاع مقدس گریه می‌کردند و سینه می‌زدند. این‌میان گاهی حاج‌محمود کریمی به‌عنوان دوست و رفیق طاهری نیز به پنبه‌چی می‌آمد و یا میانداری می‌کرد یا شعر و نوحه‌ای می‌خواند. این‌اتفاق در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ می‌افتاد.

یکی از نوحه‌هایی که کریمی به همین‌ترتیب در پنبه‌چی خواند، مربوط به ماه صفر ۱۳۷۸ و شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. کریمی در این‌نوحه که با سبک واحد خوانده شده، یکی از اشعار معروف هیاتی‌ها درباره امام حسن (ع) را خواند که هم به‌صورت شعر و مدح و هم به‌صورت نوحه و سینه‌زنی و حتی در مجالس مولودی و جشن خوانده شده و می‌شود.

در ادامه نوحه قدیمی «ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو» را برای امام حسن مجتبی (ع) می‌شنویم: