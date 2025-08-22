ویدیوهای درگیری سنگین نظامی در سلیمانیه عراق

نیروهای امنیتی و پلیس استان سلیمانیه عراق حمله‌ مشترکی را به هتل لاله‌زار در شهر سلیمانیه آغاز کرده‌اند؛ جایی که لاهور شیخ جنگی رهبر حزب «جبهه خلق» اقامت دارد. این اقدام در چارچوب اجرای حکم بازداشت صادرشده علیه او صورت گرفته است. در عملیات مذکور واحدهایی از ضدتروریسم، کماندو و نیروهای آسایش اتحادیه میهنی کردستان مشارکت دارند. این تحرک تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دادگاه تحقیقات امنیتی سلیمانیه بر اساس ماده 56 قانون مجازات عراق حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی را به اتهام مسائل مرتبط با امنیت و نظم عمومی صادر کرد. در همین حال آراس شیخ جنگی برادر لاهور شیخ جنگی پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که برادرش بازداشت شود، سلیمانیه ویران خواهد شد. همزمان تعداد زیادی نیرو در مراکز ایست و بازرسی و ورودی‌های سلیمانیه از جمله عربت، تاسلوجه و میرگەپان‌، مستقر شده‌اند. مجموعه ویدیوها از درگیری‌های نظامی سلیمانیه که شب گذشته و امروز در جریان بوده و لحظه بازداشت لاهور شیخ جنگی را می‌بینید.