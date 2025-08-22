En
وقوع زلزله مهیب در آمریکای جنوبی

زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر «گذرگاه دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را به لرزه درآورد و هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در منطقه صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۶۴
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹ 22 August 2025
|
701 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ درجه در مقیاس ریشتر «گذرگاه دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را لرزاند.

بر اساس گزارش این سازمان، این زلزله در عمق ۳۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و کارشناسان این سازمان در حال بررسی احتمال وقوع سونامی در منطقه به ویژه در سواحل شیلی هستند.

تا کنون گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارات احتمالی ناشی از این زلزله منتشر نشده است.

برچسب ها
آمریکای جنوبی قطب جنوب زلزله زمین لرزه زلزله شدید سونامی زلزله 7 ریشتری خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
