وقوع زلزله مهیب در آمریکای جنوبی

زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر «گذرگاه دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را به لرزه درآورد و هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در منطقه صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ درجه در مقیاس ریشتر «گذرگاه دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را لرزاند.

بر اساس گزارش این سازمان، این زلزله در عمق ۳۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و کارشناسان این سازمان در حال بررسی احتمال وقوع سونامی در منطقه به ویژه در سواحل شیلی هستند.

تا کنون گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارات احتمالی ناشی از این زلزله منتشر نشده است.