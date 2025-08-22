معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: نخستین عمره‌گذاران سال ۱۴۰۴، فردا راهی سرزمین وحی می‌شوند و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، غلامرضا رضایی معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: اولین گروه عمره گذاران ۱۴۰۴ کشورمان در بامداد فردا شنبه ۱ شهریور راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب ۲ کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام خواهند شد.

رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمره‌گذار در سال جاری برنامه‌ریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.