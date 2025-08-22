عکس سنگ قبر دختر ناصرالدین شاه در بهشت زهرا

عزالسلطنه از معدود اعضای خاندان قاجار بود که دوران ۶ پادشاه ایران، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه، رضاشاه و محمدرضاشاه را به چشم دید.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، خدیجه ناصری قاجار، ملقب به «عزالسلطنه»، یکی از دختران ناصرالدین شاه قاجار بود که زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. او در سال ۱۲۶۹ شمسی توسط «محبوب السلطنه»، یکی از همسران ناصرالدین شاه، به دنیا آمد و سی‌وچهارمین فرزند از مجموع ۳۷ فرزند شاه بود. عزالسلطنه در طول عمر خود با غلامحسین امیراصلانی، ملقب به احتشام‌الملک، ازدواج کرد و صاحب ۶ فرزند شد. زندگی او از همان کودکی با اتفاقات مهمی عجین بود؛ در زمان ترور پدرش تنها شش سال داشت و پس از آن شاهد تغییرات گسترده در نظام حکومتی ایران بود.

عزالسلطنه از معدود اعضای خاندان قاجار بود که دوران ۶ پادشاه ایران، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه، رضاشاه و محمدرضاشاه را به چشم دید. او پس از انقلاب نیز به مدت ۶ سال زندگی کرد و سرانجام در تاریخ ۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۳ شمسی درگذشت و در قطعه ۱۸ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.