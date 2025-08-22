سنتکام مدعی حذف فرمانده ارشد داعش در سوریه شد

بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب رسمی سنتکام در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این فرد نه تنها از فرماندهان کلیدی گروه تروریستی داعش بوده بلکه نقش مهمی در تأمین مالی این گروه و برنامهریزی حملات آن در سوریه و عراق داشته است.
این بیانیه میافزاید که او با شبکههای مختلف گروه تروریستی داعش در منطقه ارتباط فعال داشته و تهدیدی مستقیم برای نیروهای ایالات متحده، ائتلاف و دولت جدید سوریه محسوب میشده است.
در همین رابطه برد کوپر فرمانده سنتکام نیز در اظهاراتی با بیان اینکه نظامیان آمریکایی با عزمی راسخ به تعقیب تروریستهای داعش در سراسر منطقه ادامه خواهند داد، مدعی شد: سنتکام به همراه متحدان خود، همچنان به تعهد خود برای شکست همیشگی داعش و حفاظت از امنیت ایالات متحده پایبند است.
