سنتکام مدعی حذف فرمانده ارشد داعش در سوریه شد

به گفته سنتکام، این عملیات در روستای «اطمه» واقع در استان ادلب صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۴۰
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۱ 22 August 2025
|
679 بازدید

سنتکام مدعی حذف فرمانده ارشد داعش در سوریه شد

 
به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) اعلام کرد در عملیات ۱۹ اوت(چهارشنبه) حمله موفقی در شمال سوريه انجام داده است که منجر به کشته شدن یکی از اعضای برجسته داعش شده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب رسمی سنتکام در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این فرد نه‌ تنها از فرماندهان کلیدی گروه تروریستی داعش بوده بلکه نقش مهمی در تأمین مالی این گروه و برنامه‌ریزی حملات آن در سوریه و عراق داشته است.

این بیانیه می‌افزاید که او با شبکه‌های مختلف گروه تروریستی داعش در منطقه ارتباط فعال داشته و تهدیدی مستقیم برای نیروهای ایالات متحده، ائتلاف و دولت جدید سوریه محسوب می‌شده است.

در همین رابطه برد کوپر فرمانده سنتکام نیز در اظهاراتی با بیان اینکه نظامیان آمریکایی با عزمی راسخ به تعقیب تروریست‌های داعش در سراسر منطقه ادامه خواهند داد، مدعی شد: سنتکام به همراه متحدان خود، همچنان به تعهد خود برای شکست همیشگی داعش و حفاظت از امنیت ایالات متحده پایبند است.

به گفته سنتکام، این عملیات در روستای «اطمه» واقع در استان ادلب صورت گرفته است.
برچسب ها
سنتکام فرمانده سنتکام داعش فرمانده داعش سوریه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
