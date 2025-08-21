شبیر فیروزیان مجری صداوسیما در گفت و گو با محمدحسن رجبی دوانی از حامیان سعید جلیلی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی باید عناصر غرب زده تصمیمساز و تصمیمگیر را از صحنه سیاسی کشور کنار بزند؛ تعطیلی این روزهای کشور بخاطر تعطیلی و جمود فکری آقایان غرب زده است؛ قرآن میگوید مشکل اینها بینشی نیست؛ مشکل اینها گرایشی است. اختلال روانی دارند و بیماران روحی روانی هستند. محبت غرب در پوست و گوشت اینها جاری شده. دوست دارند تحقیر شوند و ذلیل باشند.» آنچه مطرح شد را به طور کامل میبینید و میشنوید.
