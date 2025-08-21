\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0628 \u0631\u062d\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645(\u0635) \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc(\u0639)\u060c \u0622\u06cc\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.