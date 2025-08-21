En
آیین‌های عزاداری رحلت پیامبر(ص) در حرم امام رضا(ع)

همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، آیین‌های سوگواری با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۲۴
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۹ 21 August 2025
|
915 بازدید
برچسب ها
رحلت پیامبر حرم رضوی شهادت امام رضا خبر فوری سوگواری عزاداری
