غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران

نقی کریمیان شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شب گذشته، پدر خانواده به همراه ۲ پسر ۱۳ و ۱۴ ساله‌اش که همگی اهل خراسان جنوبی بودند، در منطقه سنگچین رامسر که جزو محدوده‌های ممنوعه برای شنا است، وارد دریا شدند و متأسفانه هر سه نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: این حادثه در خارج از محدوده طرح سالم‌سازی دریا و در ساعاتی که شنا توصیه نمی‌شود و ساعت ممنوعه شما به حساب می‌آید، رخ داده است. متأسفانه به دلیل ناآشنایی با وضعیت دریا و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، این خانواده دچار حادثه شدند.

رئیس هیئت نجات غریق مازندران با تأکید بر لزوم توجه مسافران و گردشگران به هشدارهای ایمنی و تابلوهای شنا ممنوع، گفت: طی روزهای اخیر، شرایط دریای خزر ناپایدار بوده و خطر غرق‌شدگی به ویژه در مناطق فاقد نجات‌غریق افزایش یافته است.

کریمیان از مسافران خواست تنها در مناطق تحت پوشش نیروهای امداد و نجات، و در ساعت‌های مجاز اقدام به شنا کنند تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.