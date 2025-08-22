به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، سه چهره مطرح یعنی سید محمد حسینی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون پیشین امور مجلس رئیسجمهور)، عادل پیغامی (استاد اقتصاد و مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم) و سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی (نماینده سابق مجلس و رئیس بنیاد شهید در دولت سیزدهم) به عنوان گزینههای اصلی معرفی شدهاند.
هر یک از این افراد با ترکیبی از سوابق دانشگاهی، مدیریتی و سیاسی، چشمانداز متفاوتی برای اداره بزرگترین دانشگاه غیردولتی کشور دارند.
در ادامه به بررسی سوابق و معرفی این چهره ها میپردازیم.
۱. سید محمد حسینی
سید محمد حسینی متولد ۱۳۴۰ در رفسنجان است. او تحصیلات عالی خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه تهران گذراند و موفق به اخذ مدرک دکتری شد.
از همان سالهای ابتدایی فعالیت علمی، به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران مشغول شد و همواره در عرصه تدریس و پژوهش حضور داشت.
در کارنامه مدیریتی وی، ریاست دانشگاه پیامنور و قائممقامی وزیر علوم جایگاه ویژهای دارد. افزون بر این، او سابقه فعالیت بهعنوان رایزن فرهنگی ایران در کنیا و همکاری با صداوسیما را نیز در کارنامه خود دارد.
حسینی در عرصه سیاست نیز چهرهای شناختهشده است: او نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی (دوره پنجم) بود، در دولت دهم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کرد و در دولت سیزدهم نیز معاون امور مجلس رئیسجمهور بود.
این تجربهها، او را با ساختار آموزش عالی، نهادهای فرهنگی و روابط میان قوا آشنا کرده است.
۲. عادل پیغامی
عادل پیغامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع)، از دیگر گزینههای جدی ریاست دانشگاه آزاد است.
او تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته اقتصاد و معارف اسلامی به پایان رسانده و سالها به عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغول بوده است.
پیغامی علاوه بر سوابق آموزشی، مسئولیتهای مختلفی در دانشگاه امام صادق(ع) بر عهده داشته؛ از جمله معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، مدیریت فرهنگی و دانشجویی و عضویت در کمیتههای علمی دانشگاه.
وی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نیز فعال بوده و در پروژههای کلان ملی و بینالمللی، به ویژه در حوزه بانکداری و مالیه اسلامی، نقشآفرینی کرده است. در سالهای اخیر نیز با انتصاب به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، وارد حوزه اجرایی و مدیریتی کلان شد و تجربه مدیریت سازمانی گسترده را به دست آورد.
ترکیب پیشینه علمی در حوزه اقتصاد اسلامی و تجربه مدیریتی در سطح ملی، او را به گزینهای متفاوت با رویکرد علمی–اجرایی برای دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل کرده است.
۳. سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، متولد ۱۳۵۰ در فریمان، پزشک و متخصص گوش، حلق و بینی است.
او فعالیت خود را از عرصه دانشگاهی آغاز کرد و مدتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را برعهده داشت. همچنین تجربه معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان خراسان در کارنامه او دیده میشود.
ورود قاضیزاده به عرصه سیاست با نمایندگی مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی (دورههای هشتم تا یازدهم) همراه بود. او در مجلس یازدهم به عنوان نایبرئیس اول انتخاب شد و در جایگاههای کلیدی قانونگذاری نقشآفرینی کرد.
وی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ نیز نامزد شد و پس از آن از سوی دولت سیزدهم به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب گردید؛ مسئولیتی کلان با گسترهای ملی و اجتماعی.
قاضیزاده با تجربه همزمان در مدیریت دانشگاهی، فعالیت پزشکی و حضور طولانی در مجلس و نهادهای عالی، ترکیبی از نگاه علمی، سیاسی و اجتماعی را نمایندگی میکند.
سه گزینه معرفیشده برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هر یک دارای ویژگیهای متمایز هستند:
سید محمد حسینی با سابقه وزارت و معاونت ریاستجمهوری، بیشتر چهرهای فرهنگی–سیاسی با تجربه در آموزش عالی است.
عادل پیغامی یک استاد و اقتصاددان دانشگاهی است که با ورود به مدیریت اجرایی (منطقه آزاد قشم) نشان داده توانایی ترکیب فعالیت علمی با مدیریت سازمانی را دارد.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی پزشک و سیاستمداری است با تجربه قانونگذاری و مدیریت اجتماعی در بنیاد شهید که نگاه چندبُعدی به حوزه دانشگاه و جامعه دارد.
هر سه نفر به دلیل ترکیب سوابق علمی، اجرایی و سیاسی، میتوانند در جایگاه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مطرح باشند، اما تفاوت در رشته علمی و نوع تجربه مدیریتی آنان مسیرها و اولویتهای متفاوتی برای آینده این دانشگاه ترسیم میکند.
