روحانیونی که خلع لباس شده اند

از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت به‌عنوان نهادی قضایی ویژه برای رسیدگی به تخلفات روحانیون شکل گرفت. یکی از احکام شاخصی که این دادگاه صادر می‌کند «خلع لباس» است؛ یعنی سلب رسمی عنوان روحانیت از فرد محکوم.

به گزارش تابناک، بر اساس ماده ۴۳ آیین‌نامه این دادگاه، روحانیونی که با ارتکاب جرم موجب هتک حیثیت روحانیت شوند یا فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت باشند، خلع لباس می‌شوند.

فهرستی از افرادی که در سالهای اخیر به دلایل مختلف خلع لباس شده اند بدین شرح است:

عبدالرضا حجازی ، حسن یوسفی اشکوری ، هادی قابل ، حسین کاظمینی بروجردی، مرتضی غروی ، سید محمد موسوی، وحید هروآبادی،مرتضی کهنسال،محمدرضا نکونام، سید حسن آقامیری،سیدمهدی صدرالساداتی،محمدتقی اکبرنژاد.

برخی هم به خواست خود لباس روحانیت را کنار گذاشته اند که از آن جمله می توان به علی گلزاده غفوری، محمد مجتهد شبستری و محسن کدیور اشاره کرد.