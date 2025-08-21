پرداخت خلافی خودرو از اپلیکیشن بلو 

پرداخت خلافی خودرو سال‌های قبل کاری پردردسر و وقت‌گیری بود اما با امکان پرداخت خلافی خودرو به صورت آنلاین، این کار آسان‌تر از قبل شده است. با این وجود، بلو با اقدامی متفاوت، پرداخت خلافی خودرو را ساده‌تر هم کرده است.

تفاوت بلو با بقیه نرم‌افزارها و پلتفرم‌هایی که امکان پرداخت آنلاین خلافی خودرو را ایجاد کرده‌اند، سرعت و آسانی بیشتر آن است. در واقع نرم‌افزارهای پرداخت هزینه خلافی، کاربران را به درگاه‌ها دیگر هدایت می‌کنند و بعد از آن کاربر باید اطلاعات بانکی خود را وارد کند تا دوباره به درگاه اصلی متصل شود، در بلو اما فقط با فشردن دکمه استعلام و پرداخت هزینه آن، لیست خلافی خودرو نمایش داده می‌شود؛ بعد از آن هم که همه چیز آسان است و به راحتی خلافی خودرو را می‌توانید پرداخت کنید.

البته کاربران بلو باید در نظر داشته باشند که علاوه‌بر خودرو، امکان وارد کردن اطلاعات موتورسیکلت و پرداخت خلافی‌های این وسیله نقلیه نیز وجود دارد و به همان صورت انجام می‌شود.

در حقیقت کاربران بلوبانک سامان برای پرداخت خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود باید:

۱- وارد اپلیکیشن شده

۲- با ورود به منوی اصلی از نوار پایین، گزینه خدمات خودرو را انتخاب

۳- و شماره پلاک ماشین یا موتورسیکلت خود را وارد کنند.

بعد از آن، با انتخاب یکی از گزینه‌های تجمیعی یا با جزییات، هزینه گرفتن استعلام را به حساب راهنمایی و رانندگی پرداخت کرده و به خلافی‌های خود دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند به راحتی و با فشردن دکمه پرداخت خلافی، خلافی خود را پرداخت و آن را صفر کنند. البته این استعلام به صورت لحظه‌های نمایش داده می‌شود.

نکته جالب درمورد پرداخت خلافی در اپلیکیشن بلو آنجاست که می‌توانید خلافی خود را به صورت انتخابی پرداخت کنید، به این معنا که از لیست خلافی‌ها چند مورد را انتخاب کرده و فقط آن‌ها را صفر کنید. بعد از پرداخت خلافی خودرو از طریق اپلیکیشن بلو، بلافاصله و به صورت آنی خلافی خودرو شما در راهنمایی و رانندگی هم صفر می‌شود و دیگر نیازی به صبر و صرف زمان برای صفر شدن خلافی خودرو نیست.

این ویژگی به خصوص برای راننده‌هایی که به دنبال صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از جریمه‌های دیرکرد هستند، بسیار کارآمد است؛ چرا که این سرویس بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات و فقط با وارد کردن شماره پلاک فعال شده و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانید خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود را پرداخت کنید؛ البته آرشیو سوابق پرداخت‌ها در اپلیکیشن ذخیره می‌شود تا هر لحظه به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

وارد کردن اطلاعات خودرو هم در اپلیکیشن بلو فقط یک بار انجام می‌شود؛ بعد از آن هر بار که بخواهید خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود را استعلام بگیرید، فقط باید پلاک مورد نظر را انتخاب کنید و بقیه مراحل را به سرعت طی کنید.

در واقع بلو پرداخت خلافی خودرو و موتورسیکلت را در ساده‌ترین و سریع‌ترین روش به کاربران ارائه کرده است.

پس فرقی نمی‌کند، چه ماشین دارید، چه موتور، فقط کافی است اپلیکیشن بلو را باز کنید و در چند دقیقه خیال‌تان از صفر شدن خلافی خودرو یا موتورسیکلت‌تان راحت شود.