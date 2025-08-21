به گزارش تابناک به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یکی از الزامات توسعه صنعت در کشور توجه به آمایش سرزمین و زیرساختهای صنعت از جمله برق و آب در هر منطقه است.عدم توجه به منافع ملی و تاکید صرف به منافع محلی باعث شده است که صنایع پرمصرف آب و برق در مناطقی احداث شوند که با کمبود این انرژی مواجه هستیم .بی توجهی به اقتصاد انرژی و عدم رعایت هزینه تمام شده انرژی برای صنعت باعث شده است که صاحبان صنایع تلاشی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری نداشته باشند که این مسئله نیز به افزایش تقاضا برای انرژی و تشدید ناترازی کمک کرده است. بیتوجهی به قوانین، ناترازی صنعت و انرژی را تشدید کرده استجهانبخش قلاوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بیتوجهی به قوانین، ناترازی صنعت و انرژی را تشدید کرده است، گفت: توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساختها و عدم اجرای قانون برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه، موجب فشار بر شبکه برق و تشدید خاموشیها و محدودیتها برای مردم و تولیدکنندگان شده است.وی با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت و ناترازی انرژی، ناشی از بیتوجهی به قوانین و سیاستگذاریهای ناهماهنگ در سالهای گذشته است. توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساختها و منابع کشور، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و در نهایت به بروز خاموشیها و محدودیتهای گسترده برای مردم و تولیدکنندگان منجر شده است.
قلاوند عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به قانون مانعزدایی از صنعت برق گفت: دولت طبق قانون موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید بود تا بخشی از کسری تولید برق جبران شود، اما به دلیل اجرا نشدن این حکم قانونی، بار مصرف به جای مدیریت و تأمین پایدار، به شکل محدودیتها و خاموشیها ظاهر شد.این نماینده مجلس بیان کرد: مشکل اصلی صرفا کمبود تولید انرژی نیست، بلکه عدم پیشبینی درست مصرف، فرسودگی شبکههای انتقال و بیتوجهی به رشد سریع تقاضا باعث این وضعیت شده است.قلاوند در ادامه گفت: از طرف دیگر صنایع بدون حساب و کتاب رشد کرده و مجوزهای متعدد بدون توجه به توان تولید و انتقال انرژی صادر شده که فشار سنگینی بر شبکه برق وارد میکند که نتیجه آن، بروز مشکلاتی برای صنایع و همچنین مردم است.وی اضافه کرد؛ اگر وزارتخانههای مسئول به تعهدات قانونی خود عمل میکردند، امروز با چنین ناترازی گستردهای مواجه نبودیم. اجرای دقیق قوانین میتواند هم امنیت انرژی کشور را پایدار کند و هم مسیر توسعه صنعت را به سمت رشد واقعی و پایدار هدایت نماید.یکی از راه حلها برای رفع ناترازی انرژی این است که منابع تولید برق متنوع شود. تولید برق از انرژی خورشیدی بادی و سایر روشهای متنوع در کنار برق حرارتی و برق آبی و نیز برق هستهای میتواند به تنوع سبد انرژی و افزایش پایداری و رفع ناترازی کمک کند. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدید پذیر باید از حمایت دولت برخوردار و تسهیلات ارزان قیمت با اولویت به تولید انرژیهای تجدید پذیر پرداخت شود.
