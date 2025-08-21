به گزارش تابناک به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یکی از الزامات توسعه صنعت در کشور توجه به آمایش سرزمین و زیرساخت‌های صنعت از جمله برق و آب در هر منطقه است.

عدم توجه به منافع ملی و تاکید صرف به منافع محلی باعث شده است که صنایع پرمصرف آب و برق در مناطقی احداث شوند که با کمبود این انرژی مواجه هستیم .

بی توجهی به اقتصاد انرژی و عدم رعایت هزینه تمام شده انرژی برای صنعت باعث شده است که صاحبان صنایع تلاشی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نداشته باشند که این مسئله نیز به افزایش تقاضا برای انرژی و تشدید ناترازی کمک کرده است.

بی‌توجهی به قوانین، ناترازی صنعت و انرژی را تشدید کرده است

جهانبخش قلاوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به قوانین، ناترازی صنعت و انرژی را تشدید کرده است، گفت: توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساخت‌ها و عدم اجرای قانون برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه، موجب فشار بر شبکه برق و تشدید خاموشی‌ها و محدودیت‌ها برای مردم و تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت و ناترازی انرژی، ناشی از بی‌توجهی به قوانین و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ در سال‌های گذشته است.

توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساخت‌ها و منابع کشور، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و در نهایت به بروز خاموشی‌ها و محدودیت‌های گسترده برای مردم و تولیدکنندگان منجر شده است.