اینفوتابناک: اعمال شب و روز ۲۸ صفر

اعمال و آداب شب و روز ۲۸ صفر ۱۴۰۳؛ دعا و زیارت مخصوص، نماز، غسل، زیارت از بعید حضرت محمد(ص) و زیارت امام حسن مجتبی (ع) از راه دور در بیست و هشتم ماه صفر سفارش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۹۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۰ 21 August 2025
|
399 بازدید

به گزارش تابناک، همزمان با فرا رسیدن روز ۲۸ صفر و ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ قرائت دعای یا شَدیدَ الْقُوی وَ یا شَدیدَ الْمِحالِ، زیارت پیامبر اکرم (ص) و زیارت امام حسن مجتبی (ع) از راه دور توصیه می‌شود.

برچسب ها
ماه صفر اعمال ماه صفر مستحبات خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظر شما

