اینفوتابناک: اعمال شب و روز ۲۸ صفر

اعمال و آداب شب و روز ۲۸ صفر ۱۴۰۳؛ دعا و زیارت مخصوص، نماز، غسل، زیارت از بعید حضرت محمد(ص) و زیارت امام حسن مجتبی (ع) از راه دور در بیست و هشتم ماه صفر سفارش شده است.