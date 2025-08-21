اینفوتابناک: اعمال شب و روز ۲۸ صفر

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f8 \u0635\u0641\u0631 \u0648 \u06f1\u06f2 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u062f\u0639\u0627\u06cc \u06cc\u0627 \u0634\u064e\u062f\u06cc\u062f\u064e \u0627\u0644\u0652\u0642\u064f\u0648\u06cc \u0648\u064e \u06cc\u0627 \u0634\u064e\u062f\u06cc\u062f\u064e \u0627\u0644\u0652\u0645\u0650\u062d\u0627\u0644\u0650\u060c \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u0648 \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc (\u0639) \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.
