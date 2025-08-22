En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راهکار امن و ساده برای تمیز کردن گوشی

گوشی‌های هوشمند، همراه همیشگی زندگی روزمره ما هستند. دستگاه هایی کوچک و کاربردی که می‌توانند محلی برای تجمع صدها نوع میکروب و باکتری باشند.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۸۸
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۲۰ 22 August 2025
|
733 بازدید

گوشی‌های هوشمند، همراه همیشگی زندگی روزمره ما هستند. دستگاه هایی کوچک و کاربردی که می‌توانند محلی برای تجمع صدها نوع میکروب و باکتری باشند. لمس مکرر صفحه نمایش، بردن گوشی به آشپزخانه، میز غذا و حتی سرویس بهداشتی این ابزارهای دیجیتال را به یکی از اصلی ترین عوامل انتقال بیماری ها تبدیل می کند.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ برخلاف دست ها که معمولا چند بار در روز شستشو و ضدعفونی می شوند، گوشی‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شوند و همین بی‌توجهی می‌تواند سلامت ما را به خطر بیندازد.

گوشی‌های ما، منبع پنهان میکروب‌ها؛ راه حل چیست؟

پاک کردن گوشی علاوه برپاکسازی ظاهر آن، به حفظ سلامت انسان نیز کمک می کند. ما گوشی‌ها را در شرایط و مکان های مختلف لمس می کنیم و آن را بین افراد مختلف رد و بدل می‌کنیم. این کارها می تواند گوشی را به منبع پنهان میکروب‌ها و عامل انتقال بیماری ها تبدیل کند.

راهکار امن و ساده برای تمیز کردن گوشی

برای پاکسازی ایمن گوشی، همیشه طبق دستورالعمل سازندگان عمل کنید:

استفاده از دستمال میکروفایبر نرم برای پاک کردن سطح گوشی
استفاده از دستمال‌های الکلی با ۷۰٪ ایزوپروپیل الکل (نه بیشتر)
استفاده از برس نرم ضد الکتریسیته ساکن برای تمیز کردن محل‌هایی مثل اسپیکر و پورت شارژ
در دوران کرونا، اپل حتی استفاده از دستمال‌های ضدعفونی‌کننده Clorox و الکل ۷۰٪ را مجاز دانست، به شرطی که به آرامی و به نحوی استفاده شود که رطوبت وارد دستگاه نشود.

سامسونگ هم توصیه می‌کند گوشی را با دستمال میکروفایبر آغشته به مقدار کمی الکل ۷۰٪ تمیز کنید و از تماس مستقیم مایع با پورت‌ها جلوگیری نمایید.

نکات مهم برای جلوگیری از آسیب دیدن گوشی

هرگز مایع را مستقیم روی گوشی اسپری نکنید.
گوشی را در هیچ محلولی غوطه‌ور نکنید، حتی اگر ضدآب باشد.
از دستمال‌های کاغذی یا حوله‌های زبر استفاده نکنید.
از پاک کردن یا ساییدن بیش از حد خودداری کنید، زیرا می‌تواند پوشش محافظ گوشی را از بین ببرد.
هر چند وقت یک‌بار گوشی را تمیز کنیم؟

تمیز کردن منظم گوشی، کلید محافظت از سلامت شماست برای جلوگیری از تجمع میکروب‌ها، گوشی خود را دست‌کم هفته‌ای یک مرتبه تمیز کنید. اگر از گوشی در محیط هایی مانند مکان های حمل و نقل عمومی، بیمارستان، باشگاه یا سرویس بهداشتی استفاده می کنید، بهتر است آن را با فاصله کمتری تمیز کنید.
این پاک‌کننده‌ها سلامت گوشی شما را تهدید می‌کنند

بسیاری از پاک‌کننده‌های خانگی می‌توانند به گوشی شما آسیب بزنند. وایتکس، سرکه، هیدروژن پراکسید و دستمال‌های الکلی با غلظت بالای ۷۰٪ می‌توانند پوشش محافظ گوشی را از بین ببرند و حساسیت لمسی صفحه را کاهش دهند. اکثر گوشی‌های هوشمند با یک لایه اولئوفوبیک پوشانده شده‌اند که مقاومت در برابر اثر انگشت و لک را افزایش می‌دهد، اما مواد شیمیایی قوی این لایه را پاک کرده و موجب ترک‌خوردگی یا کاهش دوام بدنه‌های پلاستیکی و فلزی می‌شوند.

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
گوشی هوشمند تاشو گوشی هوشمند تمیز کردن گوشی خبر فوری میکروب باکتری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهار رشد سلول‌های سرطان با باکتری های مهندسی شده
ترکیبی نقره‌ای برای کمک به زخم‌های دیابتی‌ها
کمک میکروب‌های زمین به سلامت فضانوردان
رفع بوی بد دهان با مصرف این ماده غذایی
مسواک ها چه زمانی باید عوض شود؟
درمان بیماری‌های روده با این روش جالب
شناسایی باکتری‌ها توسط هوش مصنوعی
آیا قبل از مصرف باید میوه های خشک را شست؟
باکتری‌هایی که با هم کار می‌کنند؛ با هم می‌میرند
حوله‌ها را هر چند روز یکبار بشوییم؟
هیچگاه هوش مصنوعی جایگزین انسان نمی‌شود
شناسایی سه هزار نوع باکتری در اسکناس‌ها
چرا در پاییز میکروب‌ها قوی‌تر می‌شوند
باکتری‌ها در خطرناک‌ترین مکان‌های کشنده زنده می مانند!
هوآوی نشان تجاری Mate V را ثبت کرد؛ احتمال عرضه گوشی هوشمند تاشوی جدید
باکتری‌های روده کوچک چه نقشی در چاقی دارند؟
توصیه‌های مهم به افرادی که حیوان خانگی دارند
میکروب‌هایی که در استخر شنا می‌کنند
مرگبارترین باکتری‌ها در فرش زندگی می‌کنند
ساخت میکروچیپ‌ از باکتری‌ها+عکس
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YQe
tabnak.ir/005YQe