گوشیهای هوشمند، همراه همیشگی زندگی روزمره ما هستند. دستگاه هایی کوچک و کاربردی که میتوانند محلی برای تجمع صدها نوع میکروب و باکتری باشند. لمس مکرر صفحه نمایش، بردن گوشی به آشپزخانه، میز غذا و حتی سرویس بهداشتی این ابزارهای دیجیتال را به یکی از اصلی ترین عوامل انتقال بیماری ها تبدیل می کند.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ برخلاف دست ها که معمولا چند بار در روز شستشو و ضدعفونی می شوند، گوشیها اغلب نادیده گرفته میشوند و همین بیتوجهی میتواند سلامت ما را به خطر بیندازد.
گوشیهای ما، منبع پنهان میکروبها؛ راه حل چیست؟
پاک کردن گوشی علاوه برپاکسازی ظاهر آن، به حفظ سلامت انسان نیز کمک می کند. ما گوشیها را در شرایط و مکان های مختلف لمس می کنیم و آن را بین افراد مختلف رد و بدل میکنیم. این کارها می تواند گوشی را به منبع پنهان میکروبها و عامل انتقال بیماری ها تبدیل کند.
راهکار امن و ساده برای تمیز کردن گوشی
برای پاکسازی ایمن گوشی، همیشه طبق دستورالعمل سازندگان عمل کنید:
استفاده از دستمال میکروفایبر نرم برای پاک کردن سطح گوشی
استفاده از دستمالهای الکلی با ۷۰٪ ایزوپروپیل الکل (نه بیشتر)
استفاده از برس نرم ضد الکتریسیته ساکن برای تمیز کردن محلهایی مثل اسپیکر و پورت شارژ
در دوران کرونا، اپل حتی استفاده از دستمالهای ضدعفونیکننده Clorox و الکل ۷۰٪ را مجاز دانست، به شرطی که به آرامی و به نحوی استفاده شود که رطوبت وارد دستگاه نشود.
سامسونگ هم توصیه میکند گوشی را با دستمال میکروفایبر آغشته به مقدار کمی الکل ۷۰٪ تمیز کنید و از تماس مستقیم مایع با پورتها جلوگیری نمایید.
نکات مهم برای جلوگیری از آسیب دیدن گوشی
هرگز مایع را مستقیم روی گوشی اسپری نکنید.
گوشی را در هیچ محلولی غوطهور نکنید، حتی اگر ضدآب باشد.
از دستمالهای کاغذی یا حولههای زبر استفاده نکنید.
از پاک کردن یا ساییدن بیش از حد خودداری کنید، زیرا میتواند پوشش محافظ گوشی را از بین ببرد.
هر چند وقت یکبار گوشی را تمیز کنیم؟
تمیز کردن منظم گوشی، کلید محافظت از سلامت شماست برای جلوگیری از تجمع میکروبها، گوشی خود را دستکم هفتهای یک مرتبه تمیز کنید. اگر از گوشی در محیط هایی مانند مکان های حمل و نقل عمومی، بیمارستان، باشگاه یا سرویس بهداشتی استفاده می کنید، بهتر است آن را با فاصله کمتری تمیز کنید.
این پاککنندهها سلامت گوشی شما را تهدید میکنند
بسیاری از پاککنندههای خانگی میتوانند به گوشی شما آسیب بزنند. وایتکس، سرکه، هیدروژن پراکسید و دستمالهای الکلی با غلظت بالای ۷۰٪ میتوانند پوشش محافظ گوشی را از بین ببرند و حساسیت لمسی صفحه را کاهش دهند. اکثر گوشیهای هوشمند با یک لایه اولئوفوبیک پوشانده شدهاند که مقاومت در برابر اثر انگشت و لک را افزایش میدهد، اما مواد شیمیایی قوی این لایه را پاک کرده و موجب ترکخوردگی یا کاهش دوام بدنههای پلاستیکی و فلزی میشوند.
