حمله سنگین خواننده لس آنجلسی به بهنام بانی در آمریکا!

حمید طالب زاده با حمله به بهنام بانی بابت کنسرت در آمریکا، او را نماینده جمهوری اسلامی خواند و از مخاطبانش خواست به کنسرت سامی بیگی بروند! بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی درباره این ویدیو نوشت: «حمید طالب زاده» خواننده قطعه معروف همه چی آرومه را دیده اید؟ حالا موضوع چیست؟ ایرانیهای آمریکا، همه بلیت های کنسرت تور آمریکای بهنام بانی را خریده اند. در همان روزها سامی بیگی به تهیه کنندگی علیرضا امیرقاسمی و مسعود جمالی (دو کلاهبردار بدنام لس آنجلس) کنسرت دارد. و کلا ۱۱۷ تا بلیت فروخته! حالا امیرقاسمی و جمالی خواننده هایی که در رستوران شان اجرا دارند را مجبور کرده اند علیه بهنام بانی نفرت پراکنی کنند... من به جز سقوط، تحقیر و البته فروپاشی لُس آنجلس...» ویدیوی این خواننده لس آنجلسی علیه بهنام بانی را می‌بینید.