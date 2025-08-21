En
کد خبر:۱۳۲۳۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
21 August 2025
نبض خبر

حمله سنگین خواننده لس آنجلسی به بهنام بانی در آمریکا!

حمید طالب زاده با حمله به بهنام بانی بابت کنسرت در آمریکا، او را نماینده جمهوری اسلامی خواند و از مخاطبانش خواست به کنسرت سامی بیگی بروند! بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی درباره این ویدیو نوشت: «حمید طالب زاده» خواننده قطعه معروف همه چی آرومه را دیده اید؟ حالا موضوع چیست؟ ایرانیهای آمریکا، همه بلیت های کنسرت تور آمریکای بهنام بانی را خریده اند. در همان روزها سامی بیگی به تهیه کنندگی علیرضا امیرقاسمی و مسعود جمالی (دو کلاهبردار بدنام لس آنجلس) کنسرت دارد. و کلا ۱۱۷ تا بلیت فروخته! حالا امیرقاسمی و جمالی خواننده هایی که در رستوران شان اجرا دارند را مجبور کرده اند علیه بهنام بانی نفرت پراکنی کنند... من به جز سقوط، تحقیر و البته فروپاشی لُس آنجلس...» ویدیوی این خواننده لس آنجلسی علیه بهنام بانی را می‌بینید.
گزارش خطا
نبض خبر حمید طالب زاده بهنام بانی سامی بیگی لس آنجلس جمالی ویدیو علیرضا امیرقاسمی
