ابتلای ۱۵ نفر به تب دنگی در هرمزگان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تعداد مبتلایان قطعی تب دنگی در این استان را ۱۵ نفر اعلام کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دکتریحیی میرزاده روز پنجشنبه افزود: بهترین راه مقابله با تب دنگی، کنترل رشد و تکثیر پشه آئدس است، که از طریق بهسازی محیط و حذف آبهای راکد مانند آب کولرهای گازی، زیر گلدانها، لاستیکهای بدون استفاده و قایقها، ممکن است.
وی اظهار کرد: تلاشهای بسیاری در استان هرمزگان برای کنترل پشه آئدس و جلوگیری از تخمگذاری آن ادامه دارد و همه دستگاهها موظف به همکاری در کنترل این بیماری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: بیماری تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمیشود، بلکه پشه آلوده آئدس پس از نیش زدن فرد بیمار، عامل انتقال بیماری به دیگران است.
میرزاده از مردم خواست در صورت مشاهده علائم تب دنگی مانند تب ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، سردرد شدید و جوشهای پوستی، فوری به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون درمان قطعی برای تب دنگی وجود ندارد و بیشتر اقدامات بر کاهش علائم بیماری متمرکز است؛ بیماران باید استراحت کافی داشته و مایعات فراوان مصرف کنند و استفاده از داروهای تببر و ضد درد مانند استامینوفن توصیه میشود اما در موارد شدید، بیماران نیاز به مراقبتهای ویژه و بستری در بیمارستان دارند.
این در حالیست که روز گذشته همین منبع، تعداد موارد مشکوک را ۴۰۰ نفر و مبتلایان قطعی را ۲ نفر اعلام کرده بود، که به نظر می رسد طی ۲۴ساعت گذشته تعداد بیشتری از موارد مشکوک، ابتلای قطعی تشخیص داده شده اند.
