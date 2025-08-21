En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابتلای ۱۵ نفر به تب دنگی در هرمزگان

بهترین راه مقابله با تب دنگی، کنترل رشد و تکثیر پشه آئدس است، که از طریق بهسازی محیط و حذف آب‌های راکد مانند آب کولرهای گازی، زیر گلدان‌ها، لاستیک‌های بدون استفاده و قایق‌ها، ممکن است.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۸۴
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۰ 21 August 2025
|
389 بازدید

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تعداد مبتلایان قطعی تب دنگی در این استان را ۱۵ نفر اعلام کرد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دکتریحیی میرزاده روز پنجشنبه افزود: بهترین راه مقابله با تب دنگی، کنترل رشد و تکثیر پشه آئدس است، که از طریق بهسازی محیط و حذف آب‌های راکد مانند آب کولرهای گازی، زیر گلدان‌ها، لاستیک‌های بدون استفاده و قایق‌ها، ممکن است.
 
وی اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری در استان هرمزگان برای کنترل پشه آئدس و جلوگیری از تخم‌گذاری آن ادامه دارد و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در کنترل این بیماری هستند.
 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: بیماری تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود، بلکه پشه آلوده آئدس پس از نیش زدن فرد بیمار، عامل انتقال بیماری به دیگران است.
 
میرزاده از مردم خواست در صورت مشاهده علائم تب دنگی مانند تب ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، سردرد شدید و جوش‌های پوستی، فوری به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی مراجعه کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: اکنون درمان قطعی برای تب دنگی وجود ندارد و بیشتر اقدامات بر کاهش علائم بیماری متمرکز است؛ بیماران باید استراحت کافی داشته و مایعات فراوان مصرف کنند و استفاده از داروهای تب‌بر و ضد درد مانند استامینوفن توصیه می‌شود اما در موارد شدید، بیماران نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری در بیمارستان دارند.
 
این در حالیست که روز گذشته همین منبع، تعداد موارد مشکوک را ۴۰۰ نفر و مبتلایان قطعی را ۲ نفر اعلام کرده بود، که به نظر می رسد طی ۲۴ساعت گذشته تعداد بیشتری از موارد مشکوک، ابتلای قطعی تشخیص داده شده ‌اند.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
هرمزگان تب دانگی تب دنگی بیماری خبر فوری همه گیری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شناسایی پشه آئدس در استان‌های شمالی و جنوبی
۱۷ مورد بیمار مبتلا به تب دنگی در کشور شناسایی شد
تشخیص ۱۱۲۷ مورد تب دنگی در ایران
چه کسانی در خطر تب دنگی هستند؟
آخرین اخبار از تب دنگی و پشه آئدس
آخرین وضعیت تب دنگی در کشور علائم این بیماری
شناسایی ۷۱۹ مبتلا به تب دنگی
آخرین وضعیت تب دنگی در کشور
افزایش قابل توجه تب دنگی در کشور
آخرین خبر از تب دنگی و چیکونگونیا در کشور
چگونگی مواجهه و پیشگیری از تب دنگی
زنگ خطر تب دنگی به صدا درآمد
آخرین وضعیت پشه آئدس در کشور
افزایش مبتلایان تب دنگی به ۲۲۱ نفر
علایم تب دانگ چیست و چگونه منتقل می‌شود؟
زائران عتبات مراقب بیماری و گرمازدگی باشند
آخرین وضعیت «تب دنگی» و «آبله میمونی» در کشور
تب دنگی در حاشیه، تب تند سیاست در کانون
تب‌ دنگی، کرونای دوم‌ است؟!
هشدار به مادران باردار برای پیشگیری از «تب دنگی»
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQa
tabnak.ir/005YQa