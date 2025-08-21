اسامی اعضای تیم کشورمان در المپیاد جهانی علی نادری لردجانی، حسین معصومی، هیربد فودازی، ارشیا میرشمسی کاخکی، حسین سلطانی بودند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این موفقیت درخشان، نتیجه تلاش دانشآموزان، حمایت خانوادهها، زحمات مربیان، و همدلی جامعه علمی کشور است که بار دیگر پرچم ایران عزیز را در عرصه جهانی برافراشتند.
باشگاه دانشپژوهان جوان ضمن تبریک صمیمانه به اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک و ملت شریف ایران، این افتخار بزرگ را مایه مباهات و امید برای آینده علمی کشور میداند و امیدوار است شاهد تداوم این افتخارات در عرصههای علمی بینالمللی باشیم.
