جنگل دشت شاد؛ نگین سبز شاهرود

جنگل دشت شاد یکی از جنگل های زیبا و دیدنی در نزدیکی شاهرود با چشم‌اندازهای بکر و تنوع زیستی کم‌نظیر، یکی از جلوه‌های طبیعی و گردشگری استان سمنان است که هر ساله علاقه‌مندان به طبیعت و گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند.

جنگل دشت شاد رضا شاهرودی بیرجند عکس استانها طبیعت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
