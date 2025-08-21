جنگل دشت شاد؛ نگین سبز شاهرود

جنگل دشت شاد یکی از جنگل های زیبا و دیدنی در نزدیکی شاهرود با چشم‌اندازهای بکر و تنوع زیستی کم‌نظیر، یکی از جلوه‌های طبیعی و گردشگری استان سمنان است که هر ساله علاقه‌مندان به طبیعت و گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند.