کاروان سوارکاری «حرم تا حرم» از بجنورد به سمت مشهد
کاروان «حرم تا حرم» متشکل از ۳۵ سوارکار خراسان شمالی به همراه ۱۲ رأس اسب، صبح چهارشنبه (۲۹ مرداد ۱۴۰۴) با همت بسیج ورزشکاران از بجنورد حرکت خود را آغاز کردند تا پس از پیمودن مسیر ۲۶۰ کیلومتری، در سالروز شهادت امام رضا (ع) خود را به مشهد مقدس رسانده و در آئینهای عزاداری و زیارت بارگاه منور رضوی حضور یابند.
