توضیحات ارشاد درباره فیش حقوقی خبرساز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از انتشار فیش حقوقی یکی از معاونین این وزارت‌خانه ضمن تایید عدد توضیحاتی را در رابطه با آن اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق، روز گذشته خبری با محوریت فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد؛ خبری که ارتباط فیش با نادره رضایی معاون امورهنری این وزارتخانه را تایید می‌کرد.نکته مورد توجه در این فیش حقوقی پاداش ۴۴ میلیون تومانی رضایی در خردادماه بود.

حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره بیانیه‌ای داده و ضمن تایید دریافتی ۹۷ میلیون تومانی دلایل آن را اعلام و این عدد را ناظر به معوقات دو ماه گذشته دانسته است.البته در این بیانیه توضیحی برای میزان پاداش ارائه نشده و تنها پرداخت عیدی عید غدیر و قربان را به‌عنوان دلیلی بر این میزان حقوق اعلام کرده است.

مشروح توضیحات وزارت فرهنگ به شرح ذیل است:پیرامون شایعات مطرح‌شده و دغدغه‌مندی اهالی محترم رسانه در خصوص مبلغ مندرج در فیش حقوقی یکی از معاونان محترم وزیر فرهنگ، توضیحات زیر برای شفاف‌سازی اعلام می‌شود:هر سال، هیئت محترم وزیران افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت را در اواخر فروردین یا اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌کند و پس از آن، دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می‌نمایند.

بر همین اساس، تمامی کارمندان دولت حقوق خردادماه خود را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه معوقات فروردین و اردیبهشت دریافت می‌کنند.

طبیعی است که حقوق مذکور برای همه کارمندان دولت در ماه‌های بعد متفاوت خواهد بود.معمولاً دستگاه‌های دولتی در خردادماه یک پرداخت عیدی به مناسبت عید غدیر و عید قربان دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.️بر همین اساس اعلام می‌شود که جمع مبلغ حقوق معاون وزیر فرهنگ، با احتساب سه ماه معوقه، ضریب ۲۰ درصد سالیانه مصوب هیئت دولت و همچنین عیدی مناسبتی، صحیح است.