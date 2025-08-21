En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توضیحات ارشاد درباره فیش حقوقی خبرساز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از انتشار فیش حقوقی یکی از معاونین این وزارت‌خانه ضمن تایید عدد توضیحاتی را در رابطه با آن اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۶۹
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۵ 21 August 2025
|
1725 بازدید

 

به گزارش تابناک به نقل از شرق، روز گذشته خبری با محوریت فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد؛ خبری که ارتباط فیش با نادره رضایی معاون امورهنری این وزارتخانه را تایید می‌کرد.نکته مورد توجه در این فیش حقوقی پاداش ۴۴ میلیون تومانی رضایی در خردادماه بود.

حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره بیانیه‌ای داده و ضمن تایید دریافتی ۹۷ میلیون تومانی دلایل آن را اعلام و این عدد را ناظر به معوقات دو ماه گذشته دانسته است.البته در این بیانیه توضیحی برای میزان پاداش ارائه نشده و تنها پرداخت عیدی عید غدیر و قربان را به‌عنوان دلیلی بر این میزان حقوق اعلام کرده است.

مشروح توضیحات وزارت فرهنگ به شرح ذیل است:پیرامون شایعات مطرح‌شده و دغدغه‌مندی اهالی محترم رسانه در خصوص مبلغ مندرج در فیش حقوقی یکی از معاونان محترم وزیر فرهنگ، توضیحات زیر برای شفاف‌سازی اعلام می‌شود:هر سال، هیئت محترم وزیران افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت را در اواخر فروردین یا اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌کند و پس از آن، دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می‌نمایند. 

بر همین اساس، تمامی کارمندان دولت حقوق خردادماه خود را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه معوقات فروردین و اردیبهشت دریافت می‌کنند.

 طبیعی است که حقوق مذکور برای همه کارمندان دولت در ماه‌های بعد متفاوت خواهد بود.معمولاً دستگاه‌های دولتی در خردادماه یک پرداخت عیدی به مناسبت عید غدیر و عید قربان دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.️بر همین اساس اعلام می‌شود که جمع مبلغ حقوق معاون وزیر فرهنگ، با احتساب سه ماه معوقه، ضریب ۲۰ درصد سالیانه مصوب هیئت دولت و همچنین عیدی مناسبتی، صحیح است.

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
وزیر ارشاد فیش حقوقی خبر فوری نادره رضایی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح و تکذیب وزارت ارشاد درباره انتقادات یک نماینده
حریم هنر در حصار کلنگ ها؛ نمایش طنز «سرعت عمل مدیران» در «تئاتر شهر» 
وزارت ارشاد: نادره رضایی ویدئوی خواننده زن را «لایک» نکرده
علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری ارشاد شد
فیش حقوقی نادره رضایی باز هم نجومی شد + عکس
میزان حقوق دریافتی میرسلیم+ تصویر فیش حقوقی
اتفاقی عجیب و «نادره» در مدیریت هنری کشور
بالاترین فیش حقوقی امسال؛ ۲۸۴ میلیون تومان
آیا می‌توان «فیش حقوقی» را هم جزو اسناد «محرمانه» تلقی کرد؟
فیش‌های نجومی کارگران معدن منگنز ونارچ قم!
جزئیات فیش حقوقی کارکنان در سال ۹۹
آیا حذف یک تبصره باعث بازگشت حقوق‌های نجومی شده است؟
وزیر ارشاد: همه‌ صداها‌ باید شنیده‌ شود
هر نماینده مجلس چقدر حقوق می‌گیرد؟
وزیر ارشاد: تسلیم سلیقه‌های محلی نمی‌شویم
مدیر سابق سینمای ایران ماهی ۴۳ میلیون حقوق می‌گرفت!
تاکید وزیر ارشاد بر حمایت از اصحاب رسانه
واکنش سخنگوی فراکسیون امید به تغییر وزیر ارشاد
هدیه ویژه کرمانی‌ها به وزیر ارشاد
تاکید وزیر ارشاد بر سرمایه گذاری فرهنگی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQL
tabnak.ir/005YQL