En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیل

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام تعطیل مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۳۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰ 21 August 2025
|
704 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران؛ سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در توضیح خبر افزود: در روز جمعه ۳۱ مردادماه ماه مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) همچون سایر روز‌های جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در روز شنبه که از سوی دولت تعطیل اعلام گردیده افزود: در روز شنبه مورخ یکم شهریور ماه کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهند بود.

همچنین روز یکشنبه دوم شهریور ماه مصادف با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، نیایش، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام، شهید حکیم و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شریعتی، گیلان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، اوشان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

گفتنی است در روز‌های تعطیل تعدادی از مراکز معاینه فنی فعال هستند که شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل کنند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
معاینه فنی تعطیل ۲۸ صفر
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادارات زنجان شنبه دورکار شدند
جزئیات جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران
تعطیلی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز ۲۸ صفر
چه استان‌هایی سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YPo
tabnak.ir/005YPo