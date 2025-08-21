به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عباس علیآبادی صبح امروز در سفر به مشهد ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، با اشاره به شرایط سخت کشور در حوزه انرژی و اقلیم اظهارکرد: ملت ایران با تمدن هزارانساله و ظرفیت عظیم انسانی و علمی خود قادر است مشکلات موجود در عرصه آب و برق را با اتکا به توان داخلی حل کند.
وی افزود: پنج سال متوالی خشکسالی را تجربه کردهایم و این نشاندهنده آزمونی بزرگ برای کشور است؛ اما مطمئن باشید کارشناسان و نیروهای خدوم ما در کنار مردم، با قدرت از این بحران عبور خواهند کرد.
وزیر نیرو با اشاره به خودکفایی ایران در صنعت آب و برق تصریح کرد: افتتاح توربین اخیر یکی از افتخارآمیزترین دستاوردهای صنعتی کشور است. امروز ایران در جمع معدود کشورهای جهان قرار دارد که میتواند نیازهای صنعت برق و آب خود را بدون وابستگی به دیگران تأمین کند؛ حتی اگر همه درهای دنیا بسته شود، ملت ایران قادر است به صورت مستقل مسیر توسعه خود را ادامه دهد.
علی آبادی اظهار کرد: کارکنان ما شبانهروز و در سختترین شرایط جوی روی دکلهای فشار قوی حاضر میشوند تا یک لحظه زودتر برق به مردم برسد. این ایثار و تعهد، سرمایه بزرگ وزارت نیرو و کشور است.
وی تأکید کرد: شاهبیت کار ما فراهم کردن محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاری است. ما مسیر را برای ورود سرمایهگذاران هموار میکنیم تا بخش خصوصی در پروژههای بزرگ آب و برق مشارکت کند و توسعه کشور با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر نیرو در تشریح آمار پروژهها اعلام کرد:در طول یک سال گذشته ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ همت در سراسر کشور به بهرهبرداری رسیده است. تا پایان امسال نیز ۱۲۵۹ پروژه دیگر به ارزش ۴۳۲ همت به بهرهبرداری خواهد رسید و ۲۶۶ طرح به ارزش ۲۶۸ همت نیز وارد مدار میشود.
علی آبادی افزود: تنها در این سفر به استان خراسان رضوی، ۱۰ پروژه بزرگ به ارزش ۱۷۰۰ همت افتتاح یا آغاز خواهد شد که گامی مهم در مسیر توسعه پایدار شرق کشور و تأمین نیازهای صنعتی و مسکونی منطقه است.
وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیران استانی، تصریح کرد: ما در مسیر توسعه با همدلی، وحدت و توکل بر خدا حرکت میکنیم. به دشمنان و بدخواهان کشور نیز توجهی نداریم، چرا که نتیجه تلاشهای ملت ایران در پایان مسیر روشن خواهد شد.
