En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تا پایان سال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

وزیر نیرو گفت: در طول یک سال گذشته ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ همت در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است. تا پایان امسال نیز ۱۲۵۹ پروژه دیگر به ارزش ۴۳۲ همت به بهره‌برداری خواهد رسید و ۲۶۶ طرح به ارزش ۲۶۸ همت نیز وارد مدار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۰۵
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸ 21 August 2025
|
449 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عباس علی‌آبادی صبح امروز در سفر به مشهد ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، با اشاره به شرایط سخت کشور در حوزه انرژی و اقلیم اظهارکرد: ملت ایران با تمدن هزاران‌ساله و ظرفیت عظیم انسانی و علمی خود قادر است مشکلات موجود در عرصه آب و برق را با اتکا به توان داخلی حل کند.

وی افزود: پنج سال متوالی خشکسالی را تجربه کرده‌ایم و این نشان‌دهنده آزمونی بزرگ برای کشور است؛ اما مطمئن باشید کارشناسان و نیرو‌های خدوم ما در کنار مردم، با قدرت از این بحران عبور خواهند کرد.

وزیر نیرو با اشاره به خودکفایی ایران در صنعت آب و برق تصریح کرد: افتتاح توربین اخیر یکی از افتخارآمیزترین دستاورد‌های صنعتی کشور است. امروز ایران در جمع معدود کشور‌های جهان قرار دارد که می‌تواند نیاز‌های صنعت برق و آب خود را بدون وابستگی به دیگران تأمین کند؛ حتی اگر همه در‌های دنیا بسته شود، ملت ایران قادر است به صورت مستقل مسیر توسعه خود را ادامه دهد.

علی آبادی اظهار کرد: کارکنان ما شبانه‌روز و در سخت‌ترین شرایط جوی روی دکل‌های فشار قوی حاضر می‌شوند تا یک لحظه زودتر برق به مردم برسد. این ایثار و تعهد، سرمایه بزرگ وزارت نیرو و کشور است.

وی تأکید کرد: شاه‌بیت کار ما فراهم کردن محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری است. ما مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران هموار می‌کنیم تا بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ آب و برق مشارکت کند و توسعه کشور با سرعت بیشتری پیش برود.

وزیر نیرو در تشریح آمار پروژه‌ها اعلام کرد:در طول یک سال گذشته ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ همت در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است. تا پایان امسال نیز ۱۲۵۹ پروژه دیگر به ارزش ۴۳۲ همت به بهره‌برداری خواهد رسید و ۲۶۶ طرح به ارزش ۲۶۸ همت نیز وارد مدار می‌شود.

علی آبادی افزود: تنها در این سفر به استان خراسان رضوی، ۱۰ پروژه بزرگ به ارزش ۱۷۰۰ همت افتتاح یا آغاز خواهد شد که گامی مهم در مسیر توسعه پایدار شرق کشور و تأمین نیاز‌های صنعتی و مسکونی منطقه است.

وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیران استانی، تصریح کرد: ما در مسیر توسعه با همدلی، وحدت و توکل بر خدا حرکت می‌کنیم. به دشمنان و بدخواهان کشور نیز توجهی نداریم، چرا که نتیجه تلاش‌های ملت ایران در پایان مسیر روشن خواهد شد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
وزیر نیرو علی آبادی نیروگاه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تدابیر رفع کمبود گاز در زمستان از زبان وزیر نیرو
تنبیه شخصی وزیر نیرو برای یک شهروند متخلف
وزارت نیرو زمان پایان خاموشی‌ها را اعلام کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
1
پاسخ
شما برق دارید بدید به مردم؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
0
پاسخ
حرف بسه عمل کنید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YPJ
tabnak.ir/005YPJ