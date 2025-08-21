ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال

رییس پلیس راه البرز، وضعیت ترافیک در آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان را سنگین اعلام کرد و از رانندگان خواست با حوصله حرکت کنند.

سرهنگ "پیمان کرمی " رور پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ۱۸ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.

وی گفت:با توجه به ترافیک سنگین احتمال اجرای محدودیت ترافیکی در این محدوده وجود دارد.

کرمی بیان کرد: همچنین ترافیک در خط جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین گزارش شده است.

وی یادآورشد: انتظار می رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.