ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال

سرهنگ "پیمان کرمی " رور پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ۱۸ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.
وی گفت:با توجه به ترافیک سنگین احتمال اجرای محدودیت ترافیکی در این محدوده وجود دارد.
کرمی بیان کرد: همچنین ترافیک در خط جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین گزارش شده است.
وی یادآورشد: انتظار می رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.
استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جادهای کشور مربوط به راههای این استان است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.