حمله دوباره ترامپ به رسانه‌ها

ترامپ در پستی این‌بار ام‌اس‌ان‌بی‌سی را نورد حمله قرار داد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰ 21 August 2025
به گزارش تابناک؛ ترامپ در پستی این‌بار ام‌اس‌ان‌بی‌سی را نورد حمله قرار داد:
ام‌اس‌ان‌بی‌سی در رتبه‌بندی‌ها آن‌قدر ضعیف عمل می‌کند که به دنبال تغییر نام خود هستند تا از بوی تعفن محصول اخبار جعلی‌شان فرار کنند.
دیدن صاحب ضعیف و بی‌اثرشان، «کانکست» به رهبری برایان رابرتز احمق، که ناامیدانه و بی‌هدف در باد دست‌وپا می‌زند تا خودش را از زباله‌ای که ساخته‌اند جدا کند، خیلی سرگرم‌کننده است! ام‌اس‌ان‌بی‌سی با هر نامی یک شکست‌خورده است!!!

حمله دوباره ترامپ به رسانه‌ها

