به گزارش تابناک؛ ترامپ در پستی این‌بار ام‌اس‌ان‌بی‌سی را نورد حمله قرار داد:

ام‌اس‌ان‌بی‌سی در رتبه‌بندی‌ها آن‌قدر ضعیف عمل می‌کند که به دنبال تغییر نام خود هستند تا از بوی تعفن محصول اخبار جعلی‌شان فرار کنند.

دیدن صاحب ضعیف و بی‌اثرشان، «کانکست» به رهبری برایان رابرتز احمق، که ناامیدانه و بی‌هدف در باد دست‌وپا می‌زند تا خودش را از زباله‌ای که ساخته‌اند جدا کند، خیلی سرگرم‌کننده است! ام‌اس‌ان‌بی‌سی با هر نامی یک شکست‌خورده است!!!