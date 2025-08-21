به گزارش تابناک؛ ترامپ در پستی اینبار اماسانبیسی را نورد حمله قرار داد:
اماسانبیسی در رتبهبندیها آنقدر ضعیف عمل میکند که به دنبال تغییر نام خود هستند تا از بوی تعفن محصول اخبار جعلیشان فرار کنند.
دیدن صاحب ضعیف و بیاثرشان، «کانکست» به رهبری برایان رابرتز احمق، که ناامیدانه و بیهدف در باد دستوپا میزند تا خودش را از زبالهای که ساختهاند جدا کند، خیلی سرگرمکننده است! اماسانبیسی با هر نامی یک شکستخورده است!!!
