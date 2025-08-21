در شرایطی که کشورهای جهان تلاش دارند تعاملات اقتصادی خود با رژیم اسرائیل را به دلیل جنگ غزه کاهش دهند، توافق گازی ۳۵ میلیارد دلاری مصر و اسرائیل، با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که توافق ۳۵ میلیارد دلاری گاز میان تل‌آویو و قاهره، موقعیتی استراتژیک برای اسرائیل ایجاد می‌کند و این رژیم را قادر می‌سازد بدون هرگونه درگیری نظامی، نفوذ خود در منطقه را گسترش دهد. طبق جزئیات، کنسرسیومی به رهبری شرکت «نیومد» اسرائیل تا سال ۲۰۴۰ میلادی تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر صادر خواهد کرد که بزرگ‌ترین توافق صادرات انرژی در تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. مرحله اول این قرارداد با حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و با توسعه میدان فراساحلی لویاتان و ساخت خط لوله‌ای از گذرگاه مرزی نیتزانا، به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب دیگر خواهد رسید.

رسانه‌های عبری این توافق را به عنوان «شکست دو قدرت عربی، مصر و اردن، بدون شلیک حتی یک گلوله» توصیف کرده‌اند، در حالی که مصر که پیش‌تر نفت خود را به اسرائیل صادر می‌کرد، اکنون برای تأمین انرژی نیروگاه‌های داخلی و جلوگیری از بحران انرژی، به گاز اسرائیل وابسته شده است. این قرارداد در جهان عرب با انتقاد شدید مواجه شده است؛ رسانه‌های بین‌المللی از جمله میدل ایست آی و العربی الجدید آن را «وابستگی اقتصادی» دانسته و هشدار داده‌اند که این توافق، اهرم استراتژیک جدیدی به اسرائیل می‌دهد و موضع مصر در مسائل حساس منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز از اسرائیل اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از مصرف انرژی مصر را تشکیل می‌دهد؛ وضعیتی که قاهره را در برابر هر تصمیم تل‌آویو در زمینه صادرات گاز آسیب‌پذیر می‌کند. ناظران می‌گویند این قرارداد صرفاً یک توافق تجاری نیست، بلکه گاز اسرائیل را به ابزاری برای نفوذ سیاسی تبدیل می‌کند و تل‌آویو را قادر می‌سازد بدون رویارویی مستقیم، بر تصمیمات مصر و اردن تأثیر بگذارد.

ادامه تعاملات اقتصادی میان کشور‌های عربی با رژیم اسرائیل در شرایطی است که کشور‌های اروپایی بر سر توقف روابط اقتصادی با این رژیم در حال بحث و جدل هستند، همچنین جنبش بایکوت اسرائیل بیش از هر زمان دیگری در جهان قوت یافته است، با این حال بنا به گفته عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در آخرین سخنرانی خود، برخی کشور‌های عربی، در حال تأمین منبع مالی کشتار مردم غزه هستند.