En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توافق گازی مصر و اسرائیل؛ موشک‌های بیشتر برای غزه

در شرایطی که کشورهای جهان تلاش دارند تعاملات اقتصادی خود با رژیم اسرائیل را به دلیل جنگ غزه کاهش دهند، توافق گازی ۳۵ میلیارد دلاری مصر و اسرائیل، با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۸۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰ 21 August 2025
|
650 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که توافق ۳۵ میلیارد دلاری گاز میان تل‌آویو و قاهره، موقعیتی استراتژیک برای اسرائیل ایجاد می‌کند و این رژیم را قادر می‌سازد بدون هرگونه درگیری نظامی، نفوذ خود در منطقه را گسترش دهد. طبق جزئیات، کنسرسیومی به رهبری شرکت «نیومد» اسرائیل تا سال ۲۰۴۰ میلادی تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر صادر خواهد کرد که بزرگ‌ترین توافق صادرات انرژی در تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. مرحله اول این قرارداد با حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و با توسعه میدان فراساحلی لویاتان و ساخت خط لوله‌ای از گذرگاه مرزی نیتزانا، به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب دیگر خواهد رسید.

رسانه‌های عبری این توافق را به عنوان «شکست دو قدرت عربی، مصر و اردن، بدون شلیک حتی یک گلوله» توصیف کرده‌اند، در حالی که مصر که پیش‌تر نفت خود را به اسرائیل صادر می‌کرد، اکنون برای تأمین انرژی نیروگاه‌های داخلی و جلوگیری از بحران انرژی، به گاز اسرائیل وابسته شده است. این قرارداد در جهان عرب با انتقاد شدید مواجه شده است؛ رسانه‌های بین‌المللی از جمله میدل ایست آی و العربی الجدید آن را «وابستگی اقتصادی» دانسته و هشدار داده‌اند که این توافق، اهرم استراتژیک جدیدی به اسرائیل می‌دهد و موضع مصر در مسائل حساس منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز از اسرائیل اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از مصرف انرژی مصر را تشکیل می‌دهد؛ وضعیتی که قاهره را در برابر هر تصمیم تل‌آویو در زمینه صادرات گاز آسیب‌پذیر می‌کند. ناظران می‌گویند این قرارداد صرفاً یک توافق تجاری نیست، بلکه گاز اسرائیل را به ابزاری برای نفوذ سیاسی تبدیل می‌کند و تل‌آویو را قادر می‌سازد بدون رویارویی مستقیم، بر تصمیمات مصر و اردن تأثیر بگذارد.

ادامه تعاملات اقتصادی میان کشور‌های عربی با رژیم اسرائیل در شرایطی است که کشور‌های اروپایی بر سر توقف روابط اقتصادی با این رژیم در حال بحث و جدل هستند، همچنین جنبش بایکوت اسرائیل بیش از هر زمان دیگری در جهان قوت یافته است، با این حال بنا به گفته عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در آخرین سخنرانی خود، برخی کشور‌های عربی، در حال تأمین منبع مالی کشتار مردم غزه هستند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
توافق گازی مصر غزه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صلاح کل اروپا را علیه اسرائیل به خط کرد
پایان جنگ غزه به کابینه بعدی موکول خواهد شد
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
2
پاسخ
اصلا فلسطین برای مصر مهم نیست! فقط منافع خودشان مهم است!
جمال الدین اسدابادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
1
پاسخ
قابل توجه آقای عراقچی که می فرمایند ما با مصر روابط ،خوبی داریم و مواضعمان به هم نزدیک است!!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YP0
tabnak.ir/005YP0